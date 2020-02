Profstatus redding Ronde van de Achterhoek

'Het is gewoon heel vervelend', zegt Gerard van Balveren, voorzitter van de Ronde van de Achterhoek, over het schrappen van de koers voor dit jaar. Hij heeft desondanks geen frustratie richting de politie wegens het niet inzetten van motoragenten: 'De lokale jongens zouden niets liever doen dan op de motor stappen om ons te helpen', weet de voorzitter. 'Maar het is landelijk beleid. Er is een grens getrokken en wij zitten precies op die grens. Als je een professionele koers bent krijg je wel de begeleiding, maar als semiprof niet.' De Ronde van de Achterhoek wil in de toekomst de stap zetten naar een profronde. 'Organisatorisch kunnen we dat best aan, maar je moet andere soorten renners hiernaartoe halen', zegt Van Balveren. 'En daar hangen meer kosten aan.'



De hoop van de organisatie is gevestigd op sponsoren en overheden om die ambitie te verwezenlijken en volgend jaar weer een koers te organiseren. 'Als we extra steun krijgen van de provincie omdat we de laatste koers in Gelderland zijn, of van de gemeenten, dan zijn we een heel eind', zegt Van Balveren, die wijst op het belang van de Ronde van de Achterhoek voor de regio. 'Als je de jongens aan de onderkant niet leert fietsen, kom je er aan de bovenkant niet uit. We hebben talenten genoeg gehad, Koen Bouwman, Robert Gesink, allemaal beste mannen, maar die hebben het ooit moeten leren. Die leerfunctie vervalt een beetje.'