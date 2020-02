Studentenhuis 'totaal verrast' dat Nijmegen vergunning weigert

Zo overlegde advocaat Samuel Vermeulen van het dispuuthuis, zelf oud-bewoner, een brief uit 1998 van de gemeente Nijmegen. Daarin staat dat een andere aanvrager van een vergunning dat niet meer hoeft te doen omdat zijn pand al voor 1994 was opgedeeld in kamers voor verhuur aan bijvoorbeeld studenten.

Signalen van de gemeente

Daarnaast wíst de gemeente al die jaren dat het pand aan de Bijleveldsingel een studentenpand was. In 2015 was er nota bene nog een brandveiligheidscontrole vanuit de gemeente waarbij 'het studentenpand' schriftelijk als veilig werd bestempeld.

En de eigenaren kregen jaarlijks een WOZ-beschikking van de gemeente waarin ook werd gesproken over een studentenpand. Uit al die signalen mochten zij toch afleiden dat hun pand legaal was, zo betoogde hun advocaat op de rechtszitting.

Tegenwoordig vergunning nodig

Niets mee te maken, was zo ongeveer het verweer van de jurist van de gemeente Nijmegen. Al die zaken staan los van het nieuwe beleid van de gemeente Nijmegen om de wildgroei van studentenhuizen tegen te gaan. Er is tegenwoordig nu eenmaal een vergunning nodig bij een pand met meer dan drie kamers.

Het beleid dat Nijmegen sinds een aantal jaar voert, dient om de schaarse woonmarkt te beschermen tegen het onttrekken van panden aan de markt, waardoor met name starters getroffen zouden worden. Dat daarvan hier geen sprake kan zijn stelde de rechter in eerdere zaken al vast: bij panden met een totale huurprijs van 2000 euro per maand kun je onmogelijk beweren dat hiermee mensen met een krappe portemonnee worden gediend.

Maatregelen tegen geluidsoverlast

Dan blijft er nog over dat andere aspect: de achteruitgang van de leefbaarheid met de komst van te veel studentenhuizen in een buurt. Juist over THOR zijn in het verleden veel klachten geweest over geluidsoverlast. Maar de eigenaren hebben vóór hun vergunningaanvraag in overleg met de gemeente al maatregelen genomen zoals isolatie en de studenten hebben zichzelf een reglement opgelegd.

Het viel de eigenaren van het pand dan ook vies tegen, zo vertelde hij de rechter, dat zij na die maatregelen alsnog een nee van de gemeente te horen kregen als antwoord op hun vergunningaanvraag.

De rechter vond een en ander te ingewikkeld om nu al een uitspraak te kunnen doen en gaat er nog eens rustig op broeden. Over maximaal zes weken doet hij uitspraak. De gemeente Nijmegen wilde niet op de zaak reageren.

