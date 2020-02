'De Graafschap speelt volgend seizoen in de eredivisie', onze kenners hebben geen twijfels

Over NEC zijn ze het ook eens: promotie naar de eredivisie zit er normaliter niet in en zelfs over plaatsing voor de play-offs bestaat nog onzekerheid. Vitesse haalt de play-offs om Europees voetbal wel, maar zit er nog meer in?

Vitesse

Vitesse kan zelfs rechtstreeks Europees voetbal halen volgens onze kenners, want bij winst dit weekend op PSV is de vierde plaats binnen bereik. Het voetbal mag nog wel wat beter en het blijft een structureel probleem dat GelreDome zo slecht gevuld is.

De Graafschap

De rechtstreekse promotie van De Graafschap is een zekerheid, denken de voetbalkenners van Omroep Gelderland. Richard van der Made sluit een kampioenschap zelfs niet uit. Maar iedereen is het er wel over eens dat het voetbal niet erg attractief is.

NEC

Of de Nijmegenaren de play-offs wel halen, daarover verschillen de kenners van mening. Het positieve aan dit seizoen is wel de doorbraak van enkele jeugdige talenten. Maar voor structurele progressie zou een overname door suikeroom Marcel Boekhoorn soelaas bieden, maar zover is het nog lang niet.

