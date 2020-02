Achterhoekse boeren per trein naar protest

Een twintigtal boeren is woensdagochtend niet per trekker vertrokken naar Den Haag, maar per trein vanaf verschillende stations in de regio. Hoewel het protest van Farmers Defence Force op het Malieveld volgens de deelnemers belangrijk is, breekt de tijd van werken op het land weer aan, waardoor minder Achterhoekse agrariërs de reis naar de Hofstad maken.

'Iedereen is druk, want sinds maandag mogen we weer mest uitrijden', zegt agrariër Meike Lubbers. 'Dat speelt een grote rol dat niet iedereen mee kan. Maar vannacht zijn toch meer dan honderd trekkers vanaf De Radstake vertrokken, dus je merkt dat de animo er nog steeds is.'

'Wij willen helemaal niet uitgekocht worden'

Het doel van de boeren is om nogmaals hun stem te laten horen, omdat er donderdag in de Tweede Kamer weer wordt gedebatteerd over het stikstofbeleid. 'Wij hebben zelf oplossingen aangedragen, waarmee we uit de stikstofimpasse kunnen komen', aldus Lubbers.



'Wij tonen daarin initiatief om mee te denken met de regering, maar met de plan wordt naar onze mening te weinig gedaan. Ze hebben wel 350 miljoen opzij gezet om boeren uit te kopen, maar wij willen helemaal niet uitgekocht worden. Wij willen een toekomst.'

Interessante sprekers

Lubbers verwacht dat de treinreis naar Den Haag niet uit gaat van boosheid, maar dat het vooral ook gezellig is. 'Het moet ook leuk blijven', zegt Lubbers. 'Ik verwacht interessante sprekers, dus het is ook goed om te horen wat zij te zeggen hebben. Het CDA is daarin een belangrijke speler. Wij hopen dat zij zich eens echt achter de boeren gaan scharen. Ik ben heel benieuwd wat zij te zeggen hebben.'



Het is nog onduidelijk of minister Carola Schouten en andere beleidsmakers bij de demonstratie aanwezig zijn. 'Ik vind het geen gemis', zegt Lubbers. 'Volgens mij kunnen we deze mensen missen als kiespijn.'