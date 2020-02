Vrijwilligers Buurtservice Zutphen vrezen toekomst: waar moeten we straks naartoe?

Honderden handtekeningen hebben de vrijwilligers inmiddels verzameld. Hoewel ze officieel nog niet hebben gehoord dat de buurtservice stopt, komen ze in actie. 'We willen niet dat we straks denken: hadden we maar iets gedaan', laat vrijwilliger Jan Jonkers weten.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

800 opdrachten

'We komen in actie voor de mensen in de wijken en voor de vrijwilligers natuurlijk', vertelt Jonkers. Verdeeld in groepjes gaan ze dagelijks op pad. Zo zijn ze vier keer per week te vinden in Winkelcentrum Waterkwartier, om de boel spik en span te houden. 'Buurtservice houdt voor ons het plein schoon. Voor ons zou het heel erg jammer zijn als het gaat verdwijnen', vertelt Evelien Wierenga, voorzitter van de winkeliersvereniging Waterkwartier.

'We hebben afgelopen jaar 800 opdrachten gehad. Dus dat houdt ook in dat we 800 personen blij hebben gemaakt', vertelt Jonkers. Eén van hen is Johanne van Gils. Ze verhuisde vorig jaar naar Zutphen, waar ze in een mantelzorghuisje in de tuin bij haar dochter is gaan wonen. Er moest veel gebeuren. 'Buurtservice heeft onder meer de rails voor de gordijnen opgehangen. Ik ben er zo blij mee', vertelt Van Gils.

'Geen cent te makken'

Vrijwilligers hielpen haar ook in de tuin. 'Ik was zo opgelucht, er viel zo veel van mijn to-dolijstje af. En voor weinig geld', vertelt de Zutphense. Overal een vakman voor inhuren was voor Van Gils niet mogelijk. 'Nadat ik dit huisje had gekocht, had ik geen cent te makken.' Afhankelijk van je inkomen betalen inwoners 7,50 of 15 euro per uur voor de buurtservice.

Naast de blije gezichten van inwoners, ziet Jonkers ook veel blije collega's. Sommigen zijn via de gemeente bij de buurtservice gedetacheerd, met als doel de kansen op betaald werk te vergroten. Ook werken een aantal vrijwilligers op basis van arbeidsmatige dagbesteding. 'Mensen kunnen hier dagelijks hun ding doen. Als we straks niks meer te doen hebben, wat gebeurt er dan met ons? Dat zijn vragen die leven.'

Forse bezuiniging

Buurtservice Zutphen is onderdeel van Stichting Perspectief. De welzijnsorganisatie krijgt de komende jaren fors minder geld van de gemeente. Dit jaar komt er 200.000 euro minder binnen, vanaf 2021 loopt dat op naar 800.000 euro. Dat is bijna een kwart van het huidige subsidiebedrag van 3,4 miljoen euro.

Daarbovenop is de gemeente van plan om de specifieke subsidie voor buurtservice - 150.000 euro - af te bouwen. Hierdoor loopt de bezuiniging verder op naar 27 procent. Perspectief liet eerder al in een reactie weten dat dit mogelijk tot problemen gaat leiden. 'Blijven inzetten op activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zonder financiële middelen, gaat ten koste van de nieuwe ambitie.'

In onderhandeling

Directeur-bestuurder Jorinde Klungers van Perspectief laat weten dat ze op de hoogte is van de zorgen van de vrijwilligers. Op vragen over het voortbestaan van de buurtservice wil ze momenteel niet in gaan. 'We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente. In maart 2020 verwachten we duidelijkheid te geven over wat de bezuinigingen betekenen voor inwoners', laat ze weten.

De vrijwilligers gaan voorlopig verder met het inzamelen van handtekeningen. Bij de volgende raadsvergadering willen ze deze overhandigen aan de gemeenteraad. 'Misschien kunnen we samen de gemeente toch laten zien hoe belangrijk dit is', besluit Jonkers.

Zie ook: Directeur Perspectief: 'Zo veel bezuinigen is volstrekt onverstandig'