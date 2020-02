Aloys Wijnker van Vitesse naar KNVB

Wijnker wordt met ingang van het nieuwe seizoen manager voetbalbeleid in Zeist, waar hij Teun Jacobs opvolgt. Vitesse haalde de voormalig profvoetballer van Telstar vorig jaar uit de Verenigde Staten en wilde hem voor langere tijd aan zich binden. Wijnker besloot echter om het aflopen contract in Arnhem niet te verlengen.



De voormalig prof begon in 1999 als jeugdtrainer bij de voetbalacademie van AZ, waar hij in 2005 verder ging als hoofd jeugdopleiding. Onder zijn bewind zette de jeugdopleiding van AZ flinke stappen en won het de Rinus Michels Award voor beste opleiding van Nederland.



In 2016 maakte Wijnker de overstap naar de Amerikaanse voetbalbond. Hij was de hoofd docent van de Academy Directors Course en werd al snel aangesteld als de Development Academy Director. In die functie gaf hij vanuit de bond leiding aan alle Academy’s in de Verenigde Staten.

Voetbalvisie

Toen hij naar Vitesse kwam gaf hij aan dat hij de ervaring in Amerika absoluut niet had willen missen, maar dat hij in overleg met zijn gezin het tijd vond om weer naar Nederland terug te keren. 'De voetbalacademie van Vitesse staat traditioneel goed aangeschreven. De voetbalvisie en de faciliteiten zijn uitstekend. Samen met de trainers en stafleden wil ik de voetbalacademie naar een volgend niveau brengen', aldus Wijnker.



De club gaat de komende tijd benutten om de toekomstplannen van de voetbalacademie vorm te geven en om daarbij het best passende nieuwe Hoofd Vitesse Voetbal Academie aan te stellen.

