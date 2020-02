Europees geld moet 300 Arnhemse huishoudens helpen te verduurzamen

Arnhem wil 300 huishoudens die in 'energiearmoede' leven helpen. Daarvoor is een aanvraag gedaan voor twee projecten bij de Europese Unie (EU). Als deze worden goedgekeurd ontvangt de gemeente 595.000 subsidie van de EU. Zelf zal de Rijnstad 305.000 moeten bijdragen en er wordt 30.000 euro van de provincie verwacht.

Vorige maand besloot de gemeenteraad dat er meer aandacht moet komen voor mensen die niet zelf de financiële middelen hebben om mee te doen in de omslag naar duurzame energie. Mensen die bovendien een groot deel van hun besteedbare inkomen kwijt zijn aan energiekosten, mede door de stijgende gasprijzen. Oftewel: energiearmoede.

Bij het eerste project, dat is getest in Engeland en Frankrijk, worden 100 huurders van sociale huurwoningen geholpen om de energiekosten te verlagen. Zij krijgen adviezen. Bijvoorbeeld om tochtstrips en LED-lampen te installeren. Dat gebeurt in samenwerking met woningcorporaties en moet anderhalf jaar lopen.

HAN onderzoekt effectiviteit

Het tweede project richt zich op 200 woningeigenaren met een laag of onzeker inkomen. Naast de laagdrempelige tips krijgen zij adviezen hoe ze hun huis verder kunnen verduurzamen naar een beter energielabel. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zal de effectiviteit onderzoeken en daarin ervaringen uit andere landen meenemen. Dat project moet drie jaar draaien.

Om ervaring op te doen is Arnhem vorig jaar al een pilot met energiecoaches gestart in de wijken Geitenkamp, Het Broek en Vredenburg/Kronenburg. Bij de 35 huishoudens die daarin betrokken zijn, is de energierekening volgens de gemeente met minimaal 150 euro per jaar verlaagd.

Of Arnhem de projecten krijgt toegewezen, wordt in het voorjaar duidelijk. De 305.000 euro die Arnhem dan uit zou geven, is het eerste bedrag dat wethouder Cathelijne Bouwkamp daadwerkelijk besteedt uit het klimaatfonds van 10 miljoen euro dat zij na de verkiezingen tot haar beschikking kreeg. Wel zijn daaruit voor verschillende projecten al bedragen gereserveerd en beschikbaar gesteld.

