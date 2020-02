Trainer stapt op na geweld bij jeugdwedstrijd: 'Ik had het kunnen voorkomen'

De jeugdtrainer van OVC’85 is per direct gestopt. De trainer laat weten dat hij een voorbeeldfunctie heeft en dat hij zich realiseert dat hij niets te zoeken had in het veld.

Op beelden, gemaakt door VoetbalTV, is duidelijk te zien dat een scheidsrechter de jeugdtrainer neerslaat. Het ging zaterdag mis toen de arbiter twee rode kaarten aan OVC'85 gaf. De trainer van de Oosterbeekse jeugdvoetballers liep daarop het veld in, waarna een schermutseling volgde. Goed te zien is dat de leidsman daarin uithaalt en de jeugdtrainer op de grond valt.

De openbaar aanklager van de KNVB is inmiddels een tuchtrechtelijk onderzoek gestart naar het incident, dat plaatsvond tijdens de jeugdwedstrijd tussen Spero uit Elst en OVC'85 uit Oosterbeek.

In zijn kruis gegrepen

De leidsman haalde vermoedelijk uit, nadat hij door de jeugdtrainer in zijn kruis werd gegrepen. De trainer heeft het bestuur van OVC laten weten dat hij het voorval had kunnen voorkomen en zal een verklaring opstellen voor de voetbalbond. De club verwacht dat de KNVB de zaak zorgvuldig onderzoekt.

'We betreuren natuurlijk als OVC’85 wat er is gebeurd en vinden dit ook voor de scheidsrechter in kwestie heel vervelend. Dit is niet zoals je in het nieuws wil komen en ook hij zal, net als onze trainer, een andere voorstelling hebben gehad bij hoe de wedstrijd zou verlopen', zo staat op de clubwebsite.

