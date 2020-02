Brute overvallen op hoogbejaarden, mogelijk dezelfde dader

In Velp werd een 94-jarige vrouw op 22 januari hardhandig beroofd van haar ketting. De dader belde aan bij haar vrijstaande huis aan de Bankertlaan en vroeg om een glas water.

De vrouw woont op zichzelf, sinds haar man zeven jaar geleden is overleden. Nadat ze de deur opendeed, werkte de dader haar naar de grond en sleepte hij haar door de gang.

Daar stopte hij mee toen de telefoon toevallig over ging. Hij probeerde nog de gouden ringen van haar handen te halen, maar ging er uiteindelijk alleen met haar ketting vandoor. De vrouw bleef achter met een flinke wond op haar elleboog.

Vol in gezicht geslagen

Negen dagen later, op 31 januari, werd een 81-jarige vrouw in Dieren beroofd nadat ze thuiskwam van de supermarkt. Toen ze haar huis aan de R.J. Schimmelpenninckstraat via de tuin inging om de boodschappen op te ruimen, sloeg de dader toe. Hij sloeg de vrouw vol in haar gezicht en rukte de ketting van haar nek. Ook stal hij een gouden horloge.

De ketting kreeg de vrouw van haar twee jaar terug overleden man, toen ze 25 jaar waren getrouwd. 'Dat was het enige mooie cadeau dat ze nog over had van hem. Dat is nu weg. Ze hebben het mooiste cadeau van haar gestolen', aldus haar zoon in Opsporing Verzocht.

De politie houdt er rekening mee dat de overvallen het werk zijn van dezelfde dader. Zo sloeg hij twee keer rond 18.30 uur toe en ook komt het signalement gedeeltelijk overeen.

