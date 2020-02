Duizend woningen in groen gebied, inwoners gruwelen ervan

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bouwen. Huizen om de lokale of ook de regionale woningnood te verminderen. En waar bouw je dan? Dertig jaar geleden waren er plannen om te bouwen in het zogenoemde Lierdal. Een groen gebied ten zuiden van de kern van Malden. Het was aanleiding voor de oprichting van de Vereniging Bos en Kuil die met succes actie voerde en de bouwplannen de prullenbak in kreeg.

Geschiedenis herhaalt zich

De afgelopen jaren is de vereniging vooral bezig met het mooier inrichten van het gebied, maar nu liggen er dus - dertig jaar na het actievoeren tegen bouwplannen - opnieuw plannen om te bouwen in het Lierdal. En dus opnieuw actie.

'We praten dan over plannen voor duizend woningen', zegt voorzitter Tom van Weert van de Vereniging Bos en Kuil. Die telt meer dan dan 700 leden en groeit nog steeds. Van Weert tuurt in de de verte in het Lierdal en maak een weids armgebaar: 'Dan praat je over van daar tot daar volbouwen.'

Boos

Inwoners van Malden zijn boos over plannen om een groen gebied ten zuiden van hun huizen (het Lierdal) te gebruiken voor woningbouw. En als er woningen aan de westkant van Malden gebouwd gaan worden ligt er een plan om voetbalclub Juliana van daar te verplaatsen naar datzelfde Lierdal.

Het groen aan de zuidkant van Malden is liefdevol omarmt door de mensen uit de buurt. Met hulp van de gemeente Heumen plantten ze er fruitbomen, vlochten heggen en legden struinpaden aan in het gebied wat nu mogelijk een bouwlocatie wordt.

'Daar zijn wij zacht gezegd niet enthousiast over', reageert Van Weert met gevoel voor understatement. 'Onze vrijwilligers zijn natuurlijk helemaal erg boos. Want we hebben hier onze ziel en zaligheid in gestopt. En ja, dan komt de bulldozer en huppetee.'

'Minder populaire beslissing nemen'

De gemeenteraad van Heumen worstelt met het gemor van de goed georganiseerde, protesterende inwoners. 'Politiek is niet altijd alleen maar doen waarvoor mensen applaudisseren', illustreert CDA-fractievoorzitter de moeilijke keuzes voor de Heumense raadsleden. 'Soms moet je ook een minder populaire beslissing durven nemen. Volgens mij noemen we dat bestuurskracht.'

Het CDA in Heumen wijst op het enorme belang van woningbouw voor de gemeente. Bijvoorbeeld om het onder druk staande voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. De beoogde gronden in het Lierdal zijn al eigendom van de gemeente en voor de belastingbetalende burger verreweg de goedkoopste optie. Op voorhand een gebied als het Lierdal totaal uitsluiten vindt de lokale fractie van het CDA veel te kort door de bocht.

Niet in mijn achtertuin

De Graaf: 'Op dit moment is dat zeker te kort door de bocht. Vooral omdat die grond geen natuurgrond is. Het is agrarische grond.' Van Weert van Bos en Kuil ziet dat heel anders. 'Dat er gebouwd moet worden, dat is nog wel te begrijpen', zegt hij. 'Maar op een gegeven moment moet je je ook afvragen wat je weggooit als je gaat bouwen. En hier op deze plek gooi je veel weg.'

De CDA-fractievoorzitter wijst nog maar eens op het algemeen belang en het risico van niet-in-mijn-achtertuin: 'Er wordt al snel geroepen: ze mogen overal wonen, maar niet hier. Als iedereen dat blijft roepen, kom je nergens.'

