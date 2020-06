Hamburger van eendenkroos stap dichterbij, kwekers krijgen uitstel van provincie

De provincie Gelderland wilde de subsidie intrekken omdat de Europese Commissie nog geen groen licht had gegeven voor menselijke consumptie. En zo dreigde het project 'van het voedsel van de toekomst' vermalen te worden tussen twee overheden.

Maar dit voorjaar spraken de betrokkenen met de provincie en die is nu toch bereid om verlening te geven. Het project krijgt nog tot eind dit jaar de tijd zichzelf te bewijzen.

Nieuwe kweek

Dat betekent goed nieuws voor kweker Hans Roelofs die de nieuwe oogst van de waterlinzen inmiddels heeft binnengehaald. Er is dit jaar zelfs opgeschaald. Roelofs: 'Ik ben heel blij met deze toezeggingen.'

Na de oogst gaan de waterlinzen naar ABC Kroos waar ze worden verwerkt tot een eiwitrijk poeder dat verwerkt kan worden in bijvoorbeeld vegaburgers. Hans Roelofs: 'In Amerika, Azië en Canada is dit product gewoon dagelijkse voeding in de vega-business.'

Vertraging

De Europese Commissie moet voor elk nieuw voedselproduct dat op de markt komt toestemming geven. Pas als er toestemming uit Brussel is, kunnen de betrokkenen hun product op grote schaal kweken en zodoende uit de kosten komen. Om de aanloopkosten nu te kunnen betalen is er een subsidie van het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland waarin onder meer de provincie Gelderland zit.

Waterlinzen in de kas. Foto: Omroep Gelderland

In dit geval was er in Brussel flinke vertraging opgelopen, waardoor het tweede deel van de subsidie (7 ton) ingehouden dreigde te worden. Daarmee zouden de eerdere resultaten van het project teniet zijn gedaan.

Druk

Maar nu is er dus een verlenging van de aanloopsubsidie tot eind dit jaar. Dan moet er toch echt toestemming zijn vanuit Brussel. En dat is nog best spannend voor Hans Roelofs, omdat hij afhankelijk is van de ambtenaren in Brussel. 'Het moet nu klaar binnen acht maanden, want anders doet de provincie de subsidiepot dicht. Dus we zitten wel onder behoorlijke druk.'

Maar ondanks alle aanloopproblemen houdt Roelofs de moed erin en verwacht hij dat het niet lang meer duurt voordat de eerste hamburgers van eendenkroos op ons bord liggen. 'Als wij dit jaar de foodlicentie krijgen dan liggen ze in augustus 2021 denk ik al bij mensen op het bord.'

