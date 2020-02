Zorgen over stort granuliet blijven, ook na gesprek met Rijkswaterstaat

De wethouder was in gesprek gegaan na onthullingen over het storten van granuliet, dat onder druk van de top van Rijkswaterstaat zou hebben plaatsgevonden. De gemeente spreekt van een 'intensief gesprek'.

Al vanaf 4 november vraagt de gemeente openheid en openbaarheid van alle stukken over de toepassing van granuliet in Over de Maas. Afgelopen vrijdag zijn er twee openbare stukken ontvangen. Met deze stukken is de gemeente het gesprek met Rijkswaterstaat en het ministerie ingegaan.

Het gesprek had volgen de gemeente geen resultaat. Dat kwam door het ontbreken van de stukken en doordat er in het gesprek ook geen openheid van zaken is gegeven. Het vertrouwen in de Rijkswaterstaat is hierdoor volgens de gemeente niet hersteld. En het heeft de zorgen van de gemeente ook niet weggenomen.

