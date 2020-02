Arnhem hangt al vol met fijnstofmeters: 'Wij zijn apetrots'

Zo'n 125 Arnhemmers hebben op dit moment een kastje aan hun gevel hangen die de luchtkwaliteit meet. De kastjes zijn ontwikkeld door de universiteit van Stuttgart en worden deels door sponsors betaald. De Arnhemmers betalen zo'n 30 euro zelf. Die kastjes geven live informatie door over hoe het met de fijnstof op die locatie is gesteld.

'Fantastisch beeld'

Actievoerder van Arnhems Peil Ronny de Hullu: 'Als we straks 250 werkende kastjes hebben, hebben we een fantastisch beeld van waar wanneer fijnstof wordt uitgestoten.' Een deel van de gemeenteraad wil het project graag financieel ondersteunen om zo inwoners die een kastje willen financieel te compenseren. Het voorstel wordt mogelijk woensdagavond besproken.

Het succes van het project is goed te verklaren. De kastjes zijn goedkoop, de stelling dat je van het inademen van fijnstof eerder sterft wordt onderschreven door het RIVM en het project is al een aantal keer in het nieuws geweest. De actievoerders zijn trots op het succes tot nu toe. Ronny de Hullu legt uit dat zelfs met deze kastjes al serieuze metingen kunnen doen: 'We zien het als de biogascentrale aanstaat, en we hebben ook gemeten dat er veel fijnstof vrij kwam bij sloopwerkzaamheden.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daarna verder:



Maatregelen

Het belangrijkste vinden de actievoerders dat de politiek hun data gaat gebruiken voor het bedenken van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze hebben dan ook een scherm met informatie tegenover het gemeentehuis geplaatst. De Hullu: 'Nee, we hebben de burgemeester nog niet gespot, maar misschien kan hij het ook zien vanuit de koffiekamer.'

De gemeente Arnhem juicht het initiatief van Arnhems Peil om de kastjes op te hangen toe. Arnhem wilde zelf ook al meer gaan meten en gaat nu met de vrijwilligers in gesprek om te kijken of ze meer samen kunnen werken. Donderdag houdt de gemeente een bijeenkomst over de luchtkwaliteit in de stad.

zie ook: Wie wil er een fijnstofmeter in zijn tuin?