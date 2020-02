Veteraan Charles Bryce haalde de 97 jaar net niet

Bryce was vaste gast bij Ron Rietman en Myriam de Jong uit Arnhem. Myriam zegt: 'Charlie was een bijzonder mens, die ondanks de ontberingen van de Tweede Wereldoorlog (krijgsgevangen gemaakt, te voet terug vanuit Silezië) en daarna gewoon weer op missie ging naar Palestina. Toen ik hem vroeg hoe hij dat vol had gehouden was zijn antwoord simpel: 'Oh dear, we just had a job to do'. Na de oorlog werkte 'Charlie' als verkoper van huishoud-textiel.

Charlie was een goede verteller en was in zijn element als in Oosterbeek kinderen naar hem kwamen voor een speldje of een handtekening. Met zijn dochter sprak hij niet over ‘Arnhem’. Met zijn Arnhemse gastheer en -vrouw des te meer. 'Elk jaar zaten mijn man en hij gebogen over stafkaarten om weer nieuwe details van zijn missie hier uit te zoeken' weet Myriam. Charles Bryce overleed op 29 januari op 96-jarige leeftijd.

Charlie met Ron Rietman - foto familie Rietman/De Jong