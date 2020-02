Verbod op plastic rietjes is ramp voor mensen met een beperking

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vogels met een buik vol plastic en een schildpad met een plastic rietje door zijn kop. Daar is natuurlijk niemand voor. Europa heeft daarom vanaf 2021 een verbod op productie en verkoop van plastics voor eenmalig gebruik. Zoals plastic rietjes. Maar voor Nina is dat een ramp, want een goed alternatief is er niet. 'Papieren rietjes lossen op in warme dranken en omdat ik door mijn spasme mijn mond ook niet helemaal onder controle heb, bijt ik ze stuk.'

Nina Zwiers uit Doesburg heeft een rietje nodig om te drinken

Geen goed alternatief

Ook Joyce de Kleijn uit Nijmegen is afhankelijk van de rietjes. Ze zit in een rolstoel en kan niet met haar armen bij haar hoofd dus een kopje naar haar mond brengen, lukt niet. Ze heeft al wel wat alternatieven geprobeerd, maar het is allemaal niet bruikbaar.

'Het begint al met dat ze niet buigbaar zijn. En de metalen rietjes zijn niet lekker in je mond en stoten tegen je tanden. En de alternatieve rietjes zijn er allemaal maar in een maat. Terwijl ik dikkere rietjes nodig heb voor dikkere vloeistoffen en ze moeten voor mij ook langer zijn.'

Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een beperking is druk doende om het probleem op de agenda te krijgen in Den Haag. woordvoerder Renée Tuijnman: 'Het verbod gaat in per 1 januari 2021 en de Nederlandse overheid moet er de Nederlandse wet voor aanpassen. Dus wij hopen dat er naar ons geluisterd wordt en dat we met fabrikanten om tafel kunnen om bruikbare alternatieven te bespreken. Totdat er een alternatief is, willen we een uitzondering in de wet voor plastic rietjes.'

Margriet van Kampenhout van belangenorganisatie Ieder(in)

Een uitzondering voor mensen met een beperking is volgens Ieder(in) niet de oplossing. 'Dan worden we weer beperkt', zegt Margriet van Kampenhout van Ieder(in). Zij weet ook als geen ander hoe hard de rietjes nodig zijn. 'Doordat ik korte armen heb die ik nauwelijks omhoog kan brengen, heb ik een buigzaam rietje nodig om uit te drinken. Plastic werkt voor mij het best. Ik wil dat gewoon in de winkel kunnen blijven kopen en niet via een zorgconstrcutie.' Of zoals Nina vreest: 'Dan bepaalt iemand anders of ik wel beperkt genoeg ben en zo ja, hoeveel rietjes ik iedere week mag.'

Voorraadje

Ze merkt nu al dat het aanbod in rietjes afneemt. 'Een vriendin bestelde ze altijd bij Bol.com, maar kan ze daar al niet meer krijgen. Ik heb ondertussen al groot ingeslagen, maar ook die voorraad raakt een keer op.' Ook Margriet van Kampenhout is aan het hamsteren. 'Ik heb de kast van mijn man al ingepikt; die ligt nu vol met rietjes.'