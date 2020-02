KNVB start onderzoek naar neerslaan jeugdtrainer

De openbaar aanklager van de KNVB is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart naar het incident waarbij een 19-jarige scheidsrechter een jeugdtrainer neersloeg. Dat gebeurde zaterdag tijdens een jeugdwedstrijd tussen Spero uit Elst en OVC'85 uit Oosterbeek. De leidsman haalde vermoedelijk uit, nadat hij door de jeugdtrainer in zijn kruis werd gegrepen.

Op beelden, die waren gemaakt door VoetbalTV, was duidelijk te zien dat de scheidsrechter de jeugdtrainer neersloeg. Het ging mis toen de scheidsrechter twee rode kaarten aan OVC'85 gaf. De trainer van de Oosterbeekse jeugdvoetballers liep daarop het veld in, waarna een schermutseling volgde. Goed te zien is dat de leidsman daarin uithaalt en de jeugdtrainer op de grond valt.

De scheidsrechter wordt vervolgens door jeugdspelers van Spero en omstanders in bescherming genomen. De wedstrijd is daarna gestaakt.

Scheidsrechter wil niets kwijt

De scheidsrechter in kwestie laat Omroep Gelderland weten niet op de zaak in te willen gaan. Hij verwijst naar de KNVB. Bij de voetbalbond meldt een woordvoerder dinsdag dat de onafhankelijke aanklager is gestart met een tuchtrechtelijke onderzoek naar de gebeurtenissen.

Dat betekent dat er wordt gekeken naar wat er is gebeurd en wie er mogelijk aan wat schuldig is. De aanklager kan daarop beslissen een schikkingsvoorstel te doen aan de betrokkenen, bijvoorbeeld iemand uitsluiten van een aantal wedstrijden of de zaak voor te brengen bij de tuchtcommissie.

Bij kruis gegrepen

De betreffende scheidsrechter is lid van Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken (SAO). De vereniging zegt in een reactie op het voorval dat de scheidsrechter werd aangevallen en zichzelf verdedigde.

'De trainer viel de scheidsrechter aan, door hem in het kruis te grijpen. Omdat de trainer het kruis van de scheidsrechter niet los liet, heeft de scheidsrechter zichzelf verdedigd', vertelt secretaris Jelle Besselsen namens de SAO. 'Wij betreuren ten zeerste dat dit vervelende incident zich heeft voorgedaan. Onze zorg en begeleiding gaan uit naar de betrokken scheidsrechter.'

Het verenigingsbestuur heeft na het gebeurde contact gehad met de scheidsrechter. Besselsen wil niet kwijt wat er is besproken en benadrukt dat de vereniging betreurt wat zaterdag is gebeurd op het veld van Spero in Elst.

Besselsen zegt niet te weten of de scheidsrechter de fluit weer ter hand neemt.

'Gedrag trainer onacceptabel'

De jonge arbiter kreeg in december 2015 zijn KNVB-scheidsrechtersdiploma bij OSC in Oosterhout bij Nijmegen waar hij werd opgeleid. 'Hij is heel goed', zegt Gerard van den Top, belast met voetbalzaken bij OSC. 'Hij wordt veel gevraagd en hij heeft een overwicht op het veld.'

Van den Top vindt het onacceptabel wat zaterdag is voorgevallen. 'Dat een coach het veld op loopt is tot daar aan toe, maar verder dan verbaal ageren tegen de scheidsrechter doe je niet. Als die man trainer bij ons was geweest, hadden we hem meteen geroyeerd. Zoiets doe je gewoon niet.'

Het bestuur van OVC'85 heeft nog niet gereageerd op nadere vragen van Omroep Gelderland over het gedrag van de trainer.

KNVB-scheidsrechter

Volgens Spero werd de wedstrijd geleid door een officiële KNVB-scheidsrechter. Ook was bij de wedstrijd een waarnemer van de KNVB aanwezig, dat is iemand die scheidsrechters beoordeelt.

Op het moment dat het duel werd gestaakt was het 4-3 voor de thuisploeg.

Zie ook: Scheidsrechter slaat trainer neer bij jeugdwedstrijd