Zo komt het nieuwe station in Nijmegen er uit te zien

Het fietspad bij het nieuwe station in Nijmegen wordt verdiept aangelegd. Dat is één van de meest markante veranderingen van het stationsgebied die het college dinsdag presenteerde. Hierdoor hoeven fietsers en bussen elkaar niet meer te kruisen waarmee een eind komt aan een van de meest gevaarlijke punten in Nijmegen.

Voor wethouder Harriët Tiemens is het eigenlijk zo logisch als wat om het fietspad verdiept aan te leggen. 'Ik hoorde laatst in de bus mensen tijdens het wachten bij het snelfietspad die zich afvroegen waarom dat fietspad niet verdiept is aangelegd. Dat is precies wat ik wil.' Het is volgens haar bovendien een logische keuze omdat de circa 9000 fietsers per dag bij het station toch al de diepte in moeten om in de fietsenkelders te komen.

Stad en gemeenteraad betrekken

Over het verdiepen van het fietspad wordt al twintig jaar gesproken, maar eerder zou dat niet kunnen vanwege gevaarlijke leidingen in de grond. Wethouder Tiemens daarover: 'Twintig jaar geleden was ik nog geen wethouder, maar ik neem aan dat dat goed is onderzocht anders zouden we die plannen niet verder uitwerken.'

In de jongste presentatie van het nieuwe stationsgebied worden vooral de plannen voor de stadszijde verder uitgewerkt. Tiemens: 'De plannen voor de westzijde zijn al grotendeels ingevuld, maar hiermee willen we ambitie tonen om de stad en de gemeenteraad te betrekken waarmee we bezig zijn en daarvoor ook geld te zoeken.'

Westzijde bij stad betrekken

De nieuwe stationsinrichting moet de looproute vanuit de stad verbeteren en de wijken Waterkwartier en Wolfskuil aan de achterzijde van het station beter met de binnenstad verbinden. Om die reden komt er ook een volwaardige ingang aan de westzijde.

Een ander belangrijk doel is de bereikbaarheid van Nijmegen vergroten. Er komt een perron bij voor een snelle verbinding met Schiphol. Nijmegen doet namelijk mee aan het landelijke Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).

Aantrekkelijker

Het stationsplein en de omliggende omgeving moeten aantrekkelijker worden. Zo komt er op de plek van het huidige Metterswane, ooit uitgeroepen tot lelijkste gebouw van Nijmegen een nieuw aantrekkelijker gebouw met appartementen, winkels een hotel en appartementen. De totale metamorfose van het Nijmeegse stationsgebied duurt tot en met 2026.

