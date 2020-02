De Graafschap houdt reünie, Erik ten Hag en Simon Kistemaker van de partij

'Als zijn gezondheid het toelaat is De Kist (oud-trainer Simon Kistemaker, red.) aanwezig', vertelt Rick Kuiperij namens de organiserende erfgoedcommissie. 'Hij heeft er heel veel zin in met zijn vrouw Thea, maar de vraag is of hij fit genoeg is.'

Inmiddels zijn er 21 aanmeldingen binnengekomen voor de reünie die door de erfgoedcommissie in samenwerking met Oldies DTC en de supportersvereniging wordt georganiseerd. Onder meer Ten Hag, Eric Redeker, Ron Olyslager, Chris Trentelman en huidig manager voetbalzaken Peter Hofstede zullen voorafgaand en na de wedstrijd tegen Helmond Sport aanwezig zijn in de supporterskantine.

De reünie van de selectie van trainer Kistemaker komt een paar maanden na de terugkeer van Egyptenaar Hazem Emam naar De Vijverberg. 'Het oud-spelersbeleid was verwaterd binnen de club', zegt Kuiperij. 'Dat hebben we een boost gegeven, omdat oud-spelers ons levende erfgoed zijn. Die mensen zijn kleine De Graafschap-ambassadeurs, die willen we een warm hart toedragen. Het kwam eerder nooit echt van de grond af, maar van de club krijgen we nu de ruimte om dingen te organiseren.'

Ongeslagen kampioen

De Graafschap werd in 1991 onder leiding van Kistemaker ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Pas na het behalen van de titel verloor de ploeg een wedstrijd. Naast eerdergenoemde spelers maakte onder meer de inmiddels overleden Jurrie Koolhof onderdeel uit van de selectie.

Van de genodigden hebben Jan Vreman, Hans Kraaij Jr, Rob Matthaei, Patrick Biemans, Reinier Hendriks, Dennis Wissink en Eric van Kessel aangegeven niet aanwezig te zijn.

Eerder dit seizoen keerde Hazem Eman terug in Doetinchem: