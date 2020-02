Kasteel Neerijnen nog één keer open voor publiek

Het is waarschijnlijk de laatste kans om binnen te kijken in kasteel Neerijnen. De gemeente West Betuwe en Omroep Gelderland organiseren zaterdag de Gelredag in het rijksmonument.

Tussen 10.00 uur en 12.00 uur is iedereen welkom om kasteel Neerijnen te bezoeken. De gemeente West Betuwe zoekt een nieuwe huurder. Dat betekent dat het kasteel in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer openbaar toegankelijk is.

Nieuwe huurder gezocht

Tot eind 2018 deed kasteel Neerijnen dienst als raadhuis voor de gemeente Neerijnen. Ruim een jaar geleden fuseerde deze gemeente in de nieuwe gemeente West Betuwe. Sindsdien staat kasteel Neerijnen leeg en wordt er gezocht naar een nieuwe huurder.

In samenwerking met Omroep Gelderland organiseert de gemeente West Betuwe een publieksdag zodat bezoekers nog één keer binnen kunnen kijken in het rijksmonumentale gebouw. Een nieuwe huurder is nog niet gevonden.

'Ze vinden het prachtig.'

'Als mensen hier de ophaalbrug over komen, het bordes op komen lopen, de prachtige hal in komen en de mooie trouwzaal binnengaan, dan heeft dat echt iets heel speciaals', zegt Harry de Bont.

Als communicatieadviseur voor de gemeente Neerijnen was hij sinds 2001 werkzaam in kasteel Neerijnen. Daarnaast betreedt hij het kasteel nog regelmatig als trouwambtenaar. 'Dat hoor je ook van iedereen terug: ze vinden het prachtig.'

'Het is een uniek object in deze omgeving', vindt ook wethouder van fusiegemeente West Betuwe Ed Goossens. 'Een van de pareltjes die de West Betuwe rijk is.' De mogelijkheden voor het pand zijn volgens hem zeer divers, al moet voor bijvoorbeeld een horecagelegenheid wel het bestemmingsplan aangepast worden.

Gelredag

Omroep Gelderland organiseert iedere zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur een Gelredag op een historische locatie in Gelderland. De toegang is altijd gratis.