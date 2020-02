Veel Gelderse boeren naar Den Haag, maar er zijn ook thuisblijvers

Opnieuw honderden trekkers die woensdag vanuit Gelderland naar Den Haag vertrekken. Uit onvrede over de stikstofmaatregelen, voeren boeren wederom actie in Den Haag. Hoewel de steun voor de actie groot is, blijven ook veel boeren thuis.

Rond 2.30 uur in de nacht vertrokken de eerste boeren in colonne naar de Hofstad. Op verschillende opstaplocaties werd de rij trekkers aangevuld met een nieuwe groep actievoerders. Het is het beeld dat we kennen van de protesten die er eerder waren op 1 en op 16 oktober vorig jaar. Toen ontstond er grote chaos op de weg, omdat de boeren de snelweg opgingen. Nu is er vooraf gezegd dat de snelweg gemeden zou worden.

Veel boeren hopen dat deze actie naar Den Haag de laatste is. 'Eigenlijk wel', zegt Willeam Schoonhoven, veehouder uit Beemte-Broekland. 'Dit kost ons gewoon heel veel tijd en geld, maar het is echt de noodzaak waarom we dit toch doen', verklaart hij de gang naar Den Haag. De boeren zijn niet blij met de stappen die het kabinet zet en er heerst nog altijd veel onduidelijkheid. 'Als ze nu niet luisteren, dan gaan we niet meer naar Den Haag en volgen er misschien wel hardere acties.'

Waar ze de overlast voor de burger nu proberen te beperken, kan dat bij een verharding van de verhoudingen anders worden. 'Dan krijg je misschien Franse toestanden', aldus Schoonhoven.

'Niemand tot last zijn'

Uit een rondgang van Omroep Gelderland blijkt dat de animo voor het protest groot is, maar niet iedereen die de actie steunt gaat naar Den Haag. De mesttijd en de drukte die op de boerenbedrijven in deze periode steeds meer toeneemt, zijn de belangrijkste praktische redenen om het boerenbedrijf niet in de steek te laten.

Melkveehouder Bert Ruitenbeek uit Putten blijft thuis. 'Mijn koeien staan op kalven, ik ga niet naar Den Haag en dan 's avonds terugkomen en dat er dan een dood kalf ligt. Actievoeren is belangrijk, maar mijn vee is belangrijker.' Ruitenbeek staat volledig achter de actie, maar hoopt wel dat ze publieksvriendelijk blijven. 'Dat vind ik heel erg belangrijk. We moeten de burger niet tot last zijn, dan is er straks geen sympathie meer over. Ik hoop echt dat we het allemaal netjes houden, dat ze onze stem laten horen maar dat het wel allemaal rustig blijft.'

Onderzoek meetgegevens RIVM

Dat er juist woensdag actie wordt gevoerd komt niet uit de lucht vallen. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het stikstofbeleid, en donderdagmiddag komt de agrarische sector (in opdracht van het Mesdagfonds) zelf met de resultaten van een onderzoek naar de meetgegevens van het RIVM. Veel boeren snappen niet waarom het kabinet niet wacht met debatteren tot deze resultaten beschikbaar zijn.