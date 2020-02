Vrouwen bestelen ouderen in winkels

We laten beelden zien van de portemonneediefstal van 12 december. In de Zeeman aan het Elderveldplein in Arnhem volgen de drie verdachten hun slachtoffer, een vrouw van 83. Als die haar rollator even alleen laat, slaan de drie hun slag. Ze gaan tussen het slachtoffer en de rollator staan, blokkeren zo het zicht en pakken haar portemonnee. Als de buit binnen is gaan ze er snel vandoor.

Bekijk de beelden, de tekst gaat daaronder verder.

Zo gaan ze eerder ook in Deventer te werk. Daar is een vrouw van 81 het slachtoffer van de dievegges. Met de betaalpas van de vrouw kopen de drie spullen en nemen ze geld op.

Wie zijn de verdachten?

Verdachte 1 is een blanke vrouw, tussen de 30 en 35 jaar, met donker haar in een staart. Ze is tussen de 1 meter 65 en 1 meter 70, heeft een normaal postuur en draagt op de beelden een donkere jas, donkere broek en sneakers met opvallende veters.

Verdachte 2 is een blanke vrouw, tussen de 20 en 25 jaar oud en heeft een soortgelijk postuur als verdachte 1. Op de beelden draagt ze een donkere jas tot over de heupen, een roze sjaal, blauwe spijkerbroek en witte schoenen.

Verdachte 3 is ongeveer even oud als verdachte 2, heeft een normaal postuur en is 1 meter 65 tot 1 meter 70 lang. Zij draagt op de beelden een donkere muts en sjaal, een witte jas tot over haar heupen, een donkere broek en donkere schoenen.

Herken je (een van) de vrouwen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie op 0800-6070; het zaaknummer is 2019553639. Er is ook een digitaal tipformulier op de website van de politie.