Dit is de man die in Duiven de Jumbo overviel

Op dinsdag 4 februari fietst hij, het is zo’n 10 minuten voor sluitingstijd, voor de Jumbo langs. Hij kijkt even goed en fietst dan uit het zicht van de camera. Zijn fiets zet hij weg aan de zijkant van de winkel bij de winkelwagentjes.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Even later komt diezelfde man de Jumbo in. Hij richt een vuurwapen meteen op een van de medewerkers. Die werkt mee, maar het duurt de overvaller te lang en hij deelt een klap uit.

De overvaller buigt over de kassa heen, grijpt het geld, stopt het in een plastic zak en gaat ervandoor. De man fietst in de richting van het centrum. Hij doet dat via het Noorderhaakspad, de Pinksterbloem en de Gorsstraat.

Signalement

De overvaller is een blanke man met normaal postuur. Hij is tussen 1 meter 65 en 1 meter 75 lang.

Op de avond van de overval droeg hij een donkere gewatteerde jas met een opdruk in zijn nek, een donkere broek en zwarte schoenen. Hij had handschoenen aan van het merk ATG. Hij reed op een witte damesfiets met een dubbele buis en droeg een grote rugzak.

Kunt u de politie helpen deze overval op te lossen, nu we de overvaller herkenbaar laten zien, bel dan de tiplijn van de politie op 0800-6070. Ook is er een digitaal tipformulier op politie.nl. U kunt uw informatie ook anoniem doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het zaaknummer is 2020055208.