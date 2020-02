Marion zit graag tussen de schapen: 'Ze zijn net zo eigenwijs als ik'

Dit is Marion Derks (52) uit Ermelo. Met in haar armen één van de 178 lammetjes die de afgelopen tijd zijn geboren bij Stichting Schapedrift in Ermelo. Marion is daar de schaapherder en op dit moment dag en nacht met haar lievelingsdieren bezig.

'Deze periode slaap ik in het gebouwtje naast de schaapskooi. Schapen kunnen wel alleen lammeren, maar je wilt er toch bij zijn als ze hulp nodig hebben. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers, anders zou ik er deze nachten om de paar uur uit moeten', vertelt Marion terwijl we samen tussen alle ooien en lammetjes staan. 161 ooien en 178 lammetjes. Sommige schapen knabbelen nieuwsgierig aan mijn tas.

Vroeger op de boerderij van haar ouders waren er veel dieren, maar de schapen waren toen al favoriet bij Marion. 'Ze zijn heerlijk eigenwijs, net als ik. Als ik op de hei loop, er dwaalt een schaap af en mijn hond Nan weet haar weer bij de kudde te brengen... ja, dan voel ik me heel gelukkig.'

Te romantisch

Maar Marion wil ook wel even het iets te romantische beeld dat mensen van schaapherders hebben bijstellen. 'Het is keihard werken, zeker in deze tijd dat ze zoveel lammetjes hebben. Dan kost het verzorgen van de dieren veel tijd. Ik ben zeker 12 uur per dag in touw. En er zijn soms van die dagen dat het de hele dag miezert en dan kom ik op de hei de hele dag met mijn kudde niemand tegen. Ja, dan denk ik soms wel eens, had ik maar een ander vak geleerd.'

Geweldige beesten

Maar dat vertelt ze na aandringen. Want als ze tussen de schapen staat en er over vertelt, staat er de hele tijd een glimlach van oor tot oor op haar gezicht. 'Ik vind het gewoon geweldige beesten.' Is ze misschien liever tussen schapen dan tussen mensen? Ze begint te lachen: 'tussen de schapen zijn gaat mij vaak wel beter af.' En ze kijkt met een grote grijns naar het schaap met de zwarte spikkeltjes dat Spic heet. 'Span loopt buiten.'