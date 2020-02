Boete voor Litouws transportbedrijf dat vanuit Nijmegen rijdt

De zaak draait om een transportbedrijf in Nijmegen dat in 2016 werd gecontroleerd door de Inspectie SZW. De inspecteurs zagen daar veel chauffeurs uit Litouwen. Het kantoor in Nijmegen vertelde ze elke dag welke ritten ze moesten uitvoeren. Ze reden vooral in Nederland en België en na afloop keerden de chauffeurs terug naar de Waalstad.

Slapen op de parkeerplaats

Vaak sliepen ze op de parkeerplaats van de onderneming. De chauffeurs waren officieel echter in dienst van een transportonderneming in Litouwen. De bedrijven in Nijmegen en Litouwen hadden dezelfde eigenaar. De Inspectie SZW vroeg het Litouwse bedrijf om informatie over werktijden, salarissen en vergoedingen.

Het bedrijf vindt dat de chauffeurs onder de Litouwse regels vallen en wilde de informatie daarom niet geven, zegt de inspectie.