Bevrijdingstoneel FEBRUARI in Sinderen

Vanwege de viering van de 75 jarige bevrijding speelt toneelgezelschap 't Buurtschap op 13 en 14 maart 'FEBRUARI'. Deze voorstellingen zijn zo goed als uitverkocht. Daarom zijn er ook voorstellingen gepland op 20 en 21 maart, in het Buurtschapshuis Sinderen,aanvang 20:00 uur.

Ook in april zal 'FEBRUARI' nog op de planken worden gebracht.



In de loop van de jaren heeft 't Buurtschap al hele uiteenlopende voorstellingen op de planken gebracht. 'Het dagboek van Anne Frank', 'De Jantjes', 'Familie Bruinsma' en de bekende openluchtspelen waren één van de hoogtepunten. Nu is het de beurt aan 'Februari'.



'FEBRUARI' is een volkstoneelstuk mét liedjes over de Februaristaking van 1941 te Amsterdam, waarbij de Amsterdamse arbeiders in opstandkwamen tegen de Duitse bezetter en de beginnende Jodenvervolging in Nederland.

Het stuk speelt zich afwisselend af in het volkslogement van Tante Marie en Ome Toon, en het café van Dikke Bram.

De machteloosheid van gewone mensen, die zich liever niet met de oorlog bemoeien, maar die ervaren dat die oorlog zich wel met hun gaat bemoeien...

De schrijver noemt het 'een waardig document dat iedere vereniging een keer op het repertoire zou moeten nemen, opdat we die heroïsche strijd niet zullen vergeten'.

Kaarten verkrijgbaar via deze link

Foto 't Buurtschap