Nieuwe straatnamen in Oost Gelre om hulpdiensten te helpen

In verschillende plaatsen in Oost Gelre worden in totaal twintig nieuwe straatnamen geregistreerd. Het gaat onder meer om zeventien onverharde wegen die nog geen naam droegen.

'Daardoor zijn ze slecht vindbaar voor onder andere de hulpdiensten', zo laat de gemeente weten. 'Ook is dat lastig in navigatiesystemen.' De nieuwe straatnamen variëren van het Wuskevoort en de Botterpot in Groenlo, tot de Geeskes Mienekensbosweg en de Kievekampsweg in Lichtenvoorde. Ook in de plaatsen Harreveld en Lievelde hebben een aantal onverharde wegen een officiële naam gekregen.



Naast de onverharde wegens zijn straatnamen de Kerkwal (Groenlo) en de Visserijdijk (Vragender) officieel geworden. De benamingen waren al langer in gebruik, maar werden nooit geregistreerd. Tenslotte is de Hoeveweg in Harreveld hernoemd in de Mariahoeveweg.