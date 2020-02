Studenten in Nijmegen binnenkort dakloos?

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Onder druk van omwonenden voert Nijmegen sinds 2018 een harde strijd tegen de vele studentenhuizen in de stad, waarvan er naar schatting zo'n 2000 illegaal zijn.

Strijd opgevoerd

Het eerste half jaar mochten illegale verhuurders nog gebruikmaken van de zogenoemde inkeerregeling, maar sinds vorig jaar heeft Nijmegen de strijd echt opgevoerd: wie meer dan drie kamers verhuurt, heeft een vergunning nodig.

Een van de eisen voor zo'n vergunning is het aspect leefbaarheid. Als er in een bepaalde buurt al te veel kamerverhuur is en met name als er sprake is van overlast weigert het college de vergunning. Dat overkwam ook het huis van dispuut THOR. De eigenaren dienden een vergunningaanvraag in maar kregen tot hun verrassing nul op het rekest.

'Wij zitten hier al dertig jaar'

Oudste bewoner Koen Sitvast is daar verbaasd over: 'Die vergunningaanvraag werd eigenlijk ingediend als formaliteit. Als er nou een nieuwe vergunningaanvraag gedaan zou worden konden wij een weigering nog begrijpen, maar wij zitten hier al dertig jaar.'

Bovendien, zo betogen de studenten, is er de laatste jaren veel veranderd. Zo zijn de muren en ramen extra geïsoleerd om geluidsoverlast te voorkomen en hebben de bewoners zichzelf een streng reglement opgelegd.

Sinds oktober zijn er dan ook nauwelijks klachten meer, zo communiceerde wethouder Tiemens onlangs ook aan de gemeenteraad. Maar dat zegt volgens buurtbewoner Emile Pfeil nog niet zo veel. 'Op zich verbaast me dat niet. Het is nu de winterperiode. De klachten gingen voornamelijk over het buiten feesten, dat zul je in de winter minder doen. En bovendien zou ik me ook rustig houden als ik THOR was nu ze zo in the picture staan.'

Woord aan de rechter

Het is nu dus aan de rechter om te beslissen over het lot van dispuuthuis THOR. Maar de leden hebben er wel vertrouwen in want hun advocaat heeft een brief uit 1998 van de gemeente Nijmegen waarin staat dat studentenhuizen van voor 1994 geen vergunning nodig hebben. En in dat jaar was het huis al in handen van THOR. Koen Sitvast: 'Dispuut THOR zit hier over tien jaar nog steeds. Zeker!'

Wethouder Harriët Tiemens wil niet reageren zo lang de zaak onder de rechter ligt. In soortgelijke rechtszaken eerder dit jaar haalde zij bakzeil omdat die waren gebaseerd op een Huisvestingsverordening, waaruit volgens de rechter onvoldoende bleek waarom de wethouder vergunningen zou mogen weigeren. Die zaken worden later waarschijnlijk opnieuw gevoerd op basis van een recentere Huisvestingsverordening.

