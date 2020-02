Arnhemse nepagenten verdacht van beroven 80-plussers

Zeker 14 slachtoffers zouden ze hebben gemaakt: Twee Arnhemmers moeten woensdag voor de rechter verschijnen voor het beroven van vooral 80-plussers. De verdachten zouden in 2016, 2017 en vorig jaar de woningen van senioren in het hele land zijn binnengekomen door zich voor te doen als agenten.

De mannen hebben hun slachtoffers volgens de politie vermoedelijk onder meer bij supermarkten uitgezocht en gevolgd naar huis. Daar belden ze aan en zouden ze zich naar binnen hebben gekletst. De mannen van 56 en 58 zouden gevraagd hebben of de bewoner goud, geld of sieraden in huis had en er uiteindelijk vandoor zijn gegaan met geld en sieraden.

16.000 euro weg bij 87-jarige

Zo verdween er 16.000 euro uit de woning van een 87-jarige in Papendrecht. Bij een 95-jarige inwoner van Nijmegen zouden ze 1400 euro hebben buitgemaakt. Uit de Arnhemse woning van een 84-jarige zou 4500 euro gestolen zijn. Ook worden ze ervan verdacht een Hilversummer 3500 euro te hebben laten pinnen en afgeven.

In een aantal gevallen zouden ze hebben rondgekeken in de woning, maar niets hebben meegenomen. De politie kwam de verdachten op het spoor doordat slachtoffers een goed signalement konden geven van de mannen die bij hen aan de deur zijn geweest.

Van neppolitieman tot bloedprikbende

Jaarlijks zijn er in Nederland 1.000 geregistreerde aangiftes van babbeltrucs. De daders komen met een smoesje aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind naar het toilet mag. Daarna stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen.

Waarschijnlijk is het werkelijke aantal slachtoffers van de babbeltruc hoger, want veel mensen doen geen aangifte. Ze schamen zich als ze zijn bestolen via deze manier van oplichting. De daders kloppen graag aan bij senioren, bleek eind vorig jaar uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Eén op de vier senioren is weleens geconfronteerd met een babbeltruc. Ze zijn ofwel slachtoffer geworden, ofwel aan een babbeltruc ontsnapt.

Een van de meest recente babbeltrucs is die van een landelijk opererende bende, die in oktober vorig jaar mensen thuis bezocht. De oplichters kwamen de huizen binnen door zich voor te doen als verpleegkundige en te zeggen dat ze bloed kwamen prikken. Daarna bemachtigden ze de pincode en bankpas van de slachtoffers.

