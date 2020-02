Oldtimers pikken gratis parkeerplekken in, buurt is het zat

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het is een openbare parkeergarage. Dus mag iedereen er zijn auto neerzetten. 'Voor oldtimers is het extra belangrijk', laat Jan Hubers, een oldtimerbezitter, weten. 'Oldtimers roesten nu eenmaal wat sneller, daarom is binnen zetten extra belangrijk. En met die nieuwe belasting moet een oldtimer in de winter binnen staan. Op de openbare weg is dus strafbaar. Ik vind deze parkeergarage een goede plek.'

Over de besmeuringen zegt hij: 'Waarom doen mensen dit? Is het afgunst? Of vinden mensen het vervelend dat hier parkeerplekken bezet worden door oldtimers?'

Autobedrijf uit Groesbeek

De buurt is inderdaad niet blij dat er plekken worden ingenomen. Volgens enkele omwonenden speelt de zaak al zeker vijf jaar. 'Nu staan er ongeveer twintig oldtimers. En ook nog campers. Er is zelfs een autobedrijf uit Groesbeek die hier zijn oldtimers het hele jaar door neerzet. Dat loopt uit de hand: wij kunnen nu geen gebruik van de parkeergarage maken.'

Kunstenaar Jos Metselaar vindt het jammer en onjuist dat er auto's beklad zijn. 'Maar als ik met dure kunstenaarsspullen door de regen naar mijn atelier moet lopen omdat de parkeergarage vol staat met het hele jaar stilstaande oldtimers, word ik daar niet vrolijk van.'

Mayonaise en ketchup

Overigens lijkt de bekladding mee te vallen. De letters lijken geschreven met een spuitfles mayonaise en ketchup. Met een beetje geluk is dat er met een vochtig doekje af te wrijven. Maar de toon is gezet: er zijn al enkele oldtimerliefhebbers die hun campertje hebben weggehaald. 'Voor alle zekerheid.'

Zie ook: 'Mijn hart huilt', oldtimers beklad in parkeergarage