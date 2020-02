SP Nijmegen: 'Stop subsidie aan extremistische Turkse groeperingen'

'Dat extremistische groeperingen jarenlang subsidie van de gemeente ontvangen, is ongekend', reageert Yurre Wieken (SP) geschokt.

Doorbraak beschrijft twee stichtingen: Tunga Educatief Centrum en Stichting Hilal Vrouwencentrum, beide verbonden aan het Turks Cultureel Centrum (TCC) in de Nijmeegse wijk Sint Anna.

Steun aan bewind Erdogan

Het Cultureel Centrum is onderdeel van de Turkse Federatie Nederland (TFN), de landelijke koepel in Nederland van de rechts-extremistische en nationalistische Grijze Wolvenbeweging en de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). De MHP steunt het autoritaire bewind van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Beide Nijmeegse stichtingen ontvangen sinds de jaren 90 subsidie van de gemeente voor het organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten. Wieken wil van het college weten of er nog meer organisaties zijn waar mogelijk iets mee is. Verder wil hij dat er een strengere screening komt

'Nijmegen niet alert'

Het rapport van Doorbraak schetst een beeld van een gemeentelijke organisatie die niet alert is op wat voor clubs er allemaal kunnen aankloppen voor subsidie, en gemakkelijk overtuigd wordt door mooie woorden over ‘burgerparticipatie’ en ‘emancipatie’. 'Terwijl dat nou niet bepaald waarden zijn die deze organisaties daadwerkelijk nastreven', aldus Wieken.

In april 2018 konden de Grijze Wolven zonder problemen een zaal huren in de Lindenberg voor een herdenkingsbijeenkomst, en het TCC kwam in opspraak omdat er een portret van oud-Wolvenleider Alparslan Türkes in een stembureau hing tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Volgens het rapport is in 2017 intern door een ambtenaar gewaarschuwd voor de ware aard van de TFN en haar Nijmeegse stichtingen.

Zo staat in een interne brief van een ambtenaar aan een collega over het Turk Cultureel Centrum: 'Al bij al, het profiel is typisch MHP/Turks extreem-rechts. Laten we binnenkort hierover doorpraten; maar ik denk dat [weggelakt] een keer goed geïnformeerd moet worden over deze club en onze subsidierelatie.' Maar een paar maanden later werd er door Nijmegen alsnog subsidie verleend.

'Subsidie intrekken'

Yurre Wieken: 'Dit zijn allemaal tekenen dat we ons in Nijmegen onvoldoende bewust zijn van wat we in huis halen en waar we allemaal subsidie aan geven. Ik verwacht van het stadsbestuur dat ze de subsidie intrekken en voortaan beter controleren over wat gesubsidieerde instellingen zoal uitdragen.'

Bij het Turks Cultureel Centrum was niemand bereikbaar voor commentaar, maar in dagblad De Gelderlander zegt voorzitter Serkan Gedik dat hij overweegt om aangifte te doen tegen Doorbraak vanwege het 'flutonderzoek' en de 'bedreigende uitlatingen'. Ook bij Doorbraak was niemand bereikbaar voor commentaar.

Het rapport van Doorbraak staat hier.