Verenigingen West Betuwe praten mee over subsidiestelsel; 'Harde keuzes maken'

Verenigingen in West Betuwe mogen deze periode meepraten over het nieuwe subsidiestelsel. Maandagavond was de eerste bijeenkomst in het dorpshuis van Asperen. Het subsidiestelsel moet worden aangepast, omdat West Betuwe ruim een jaar geleden nog uit drie gemeentes bestond met ieder hun eigen subsidieregels.

'Er zullen verenigingen blij worden en bij anderen zal het weer pijn doen', stelde de gespreksleider tijdens de opening van de avond. Er worden door de gemeente nu nog geen harde keuzes gemaakt.

Eerst moeten de nieuwe regels rond de subsidies worden bedacht. In totaal valt er jaarlijks 3 miljoen te verdelen onder sport en cultuurverenigingen en welzijnsorganisaties. 'Is dat niet weinig' werd er al opgemerkt in de zaal.

Geen bezuiniging wel verandering

Het is niet de bedoeling dat er door de gemeente West Betuwe wordt bezuinigd op subsidies, maar de verdeling zal in veel gevallen wel anders worden. De aanwezigen op de eerste gespreksavond hoopten in ieder geval dat de gemeente duidelijke en harde keuzes zal maken.

Bezuinigingen met een kaasschaaf willen de verenigingen niet. Wel is al duidelijk dat er een overgangsregeling komt voor verenigingen die in de problemen komen door het nieuwe stelsel.

De nieuwe subsidieregel zullen uiteindelijk begin volgend jaar worden vastgesteld. De regels gaan dan begin 2022 in. Donderdag 5 maart is er nog een praatavond in Tuil en op 12 maart in het gemeentehuis in Geldermalsen.