'We zijn gewoon het smerigste jongetje van de klas', meent stikstofactivist

'De uitstoot van stikstof in Nederland is volledig uit de klauwen gelopen. We hebben veel te veel landbouwdieren en de natuur wordt veel te zwaar belast en sterft daarom af. Dat vind ik heel erg, want we willen toch ook mooie en gezonde natuur overhouden voor onze kleinkinderen? Of willen we alleen maar distels en brandnetels? En dan heb ik het nog niet eens over de luchtverontreiniging door stikstof, waar jaarlijks veel mensen aan sterven. Wij ademen dezelfde lucht in als over de Veluwe waait.'

Niet serieus genomen

Schuldige is de regering, die in 2015 de PAS in het leven heeft geroepen, zegt Vollenbroek in een gesprek op Radio Gelderland. 'Daar hebben we toen al kritiek op geuit, maar daar is helemaal niets mee gedaan. De minister zei eigenlijk: bekijk het maar, we gaan gewoon door. Wij voelden ons niet serieus genomen, er is een groot risico genomen. Bleeker, de verantwoordelijk staatssecretaris van toen, gaf dat ook later toe.'

Actiegroep Mobilisation For The Environment liet het er niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. 'Daar wisten ze het eigenlijk niet en daarom werd de hulp van het Europese Hof ingeroepen. In november 2018 wisten we eigenlijk al dat de PAS zou gaan sneuvelen, nou toen hebben we wel even feest gevierd. In mei vorig jaar kwam de bevestiging in de uitspraak van de Raad van State, toen hadden we de persberichten al klaar liggen', vertelt hij trots.

Smerigste jongetje van de klas

Verkeer, landbouw en de industrie zijn de grote boosdoeners als we het hebben over de uitstoot van stikstof, vertelt Vollenbroek. 'Het verkeer en de industrie zijn al goed op weg, maar de landbouw is alleen maar erger geworden. Boeren kunnen veel meer doen tegen stikstof dan ze beweren, bijvoorbeeld door het aantal dieren drastisch te verminderen. We zijn als Nederland op deze manier gewoon het smerigste jongetje van de Europese klas.'

Vollenbroek kreeg aanvankelijk veel over zich heen vanuit de boerensector, tot haat- en dreigmails aan toe. Hij is zelf boerenzoon en zegt niets tegen boeren te hebben. 'Zij kunnen er ook niet veel aan doen dat de regering er zo'n puinhoop van heeft gemaakt. Ik snap daarom ook heel goed dat ze nu in actie komen. Alleen de argumenten en cijfers deugen niet. Zo slaan de cijfers van het Mesdagfonds bijvoorbeeld als een tang op een varken, nergens op dus. Maar het Mesdagfonds is gewoon een lobbyclub van de melkveesector. Zij komen gewoon op voor hun achterban, dat snap ik heel goed.'

Incompetent kabinet

Maar wat nu, hoe moet het verder met Nederland? 'We zijn met de neus op de feiten gedrukt en moeten keuzes gaan maken: welke kant willen we op? Ik denk dat we er wel uit gaan komen, over wetenschappelijke cijfers kan geen onduidelijkheid bestaan. Het kwartje gaat langzaam vallen, alleen we zitten nog met een incompetent kabinet op dit moment.'

