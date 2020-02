Rijd mee in de bevrijdingskaravaan van Omroep Gelderland

Komend voorjaar trekt Omroep Gelderland drie weken lang met een vrijheidskaravaan door de provincie. We volgen het spoor van de bevrijders van 75 jaar geleden. Daarvoor zoeken we mensen die met hun historische voertuig mee willen rijden en zo onderdeel zijn van dit bijzondere spektakel.

De historische voertuigen en re-enactors vervullen een belangrijke rol in de programma's rondom 75 jaar bevrijding, in het spoor van de bevrijders. Elke dag rijden ze mee in de karavaan die 's ochtends tijdens een live programma op TV Gelderland het dorp of de stad binnenrijdt waar 75 jaar eerder de bevrijders werden onthaald.

Dan slaan we ons kamp op waar het publiek de historische voertuigen kan bewonderen en kan genieten van muziek van destijds. De historische voertuigen vormen ook het decor van onze avonduitzending op televisie.

Wie gaat er mee?

Vindt u het leuk om met uw historische voertuig een dagje (of meerdere dagen) mee te rijden? U bent van harte welkom. Het is niet per se noodzakelijk om de hele dag aanwezig te zijn. Belangstellenden kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen via een mail aan: 75jaarvrijheid@gld.nl

De route van de vrijheidskaravaan:

Maandag 30 maart: Aalten

Dinsdag 31 maart: Winterswijk

Woensdag 1 april: Zelhem

Donderdag 2 april: Doetinchem

Vrijdag 3 april: Zevenaar

Maandag 6 april: Lochem

Dinsdag 7 april: Warnsveld

Woensdag 8 april: Eibergen

Donderdag 9 april: Steenderen

Vrijdag 10 april: Wilp

Maandag 13 april: Westervoort

Dinsdag 14 april: Velp

Woensdag 15 april: Doesburg

Donderdag 16 april: Otterlo

Vrijdag 17 april: Harderwijk

Ook op de websites www.75jaarvrijheid.nl en via onze Facebookpagina en Instagrampagina doen we verslag.

