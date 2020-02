Buikdanseres op Vrijheidspodium in centrum van Doetinchem

In het centrum van Doetinchem staat vanaf eind maart twee maanden lang een ‘Open Vrijheidspodium’. De bedoeling is dat inwoners optredens geven met als onderwerp vrijheid, verwijzend naar de viering van 75 jaar Vrijheid.

'Iedereen kan zich aanmelden aangezien het een open podium betreft', zo laat initiatiefnemer Jos Tiemessen weten over het podium dat van 29 maart tot 31 mei op het Simonsplein staat.

Geïnteresseerden kunnen in elke gewenste vorm optreden, van dans, zang, toneel tot cabaret, of een 'andere vorm van expressie'. Aanleiding voor het podium is de viering van 75 jaar Vrijheid en Vrede, waarbij in Doetinchem ook workshops, schrijfwedstrijden en grensoverschrijdende fietsroutes worden georganiseerd.

Als sprekend voorbeeld van een mogelijk optreden, geeft Tiemessen aan dat een buikdanseres zich heeft aangemeld. 'Deze vorm van expressie is zelfs tegenwoordig in veel landen nog verboden', aldus de initiatiefnemer. 'Door een voorstelling te geven op het Vrijheidspodium viert zij dat we in Nederland de vrijheid hebben dit te doen.'