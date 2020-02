Arnhemse Bomenbond wil biomassaketels voorkomen, maar gemeente heeft geen mogelijkheden

Op landgoed Klingelbeek komen enkele tientallen woningen in het luxe segment. Voor de energielevering aan deze huizen wil de ontwikkelaar houtgestookte biomassa inzetten, zegt de Bomenbond. Daar is de actiegroep fel tegen gekant. Omdat dat in hun ogen geen duurzame oplossing is, maar juist voor extra luchtvervuiling zorgt.

'Kleinschalige ketels niet te verbieden'

Ook de Arnhemse gemeenteraad sprak eerder uit tegen houtgestookte biomassa te zijn. Eind december is hier dan ook een gesprek over gevoerd, laat Bouwkamp weten. Maar een alternatief is en was volgens haar geen optie voor de ontwikkelaar. 'En er zijn op dit moment geen juridische instrumenten om deze kleinschalige ketels te verbieden.'

Wel is Bouwkamp de mogelijkheden aan het onderzoeken om bij nieuwbouw het gebruik hiervan te verbieden. Voor bestaande bouw wil zij de verplichting om aan te tonen dat er 'geen enkel ander alternatief' beschikbaar is.

'Verantwoordelijk voor schade en leed'

Maar daar laat de Bomenbond het niet bij zitten. 'Wij zullen er alles aan doen om deze schadelijke houtverbranding te beëindigen', schrijven zij aan het college. 'Wanneer de gemeente niet adequaat optreedt om de gezondheid van de inwoners te beschermen, dan zullen wij het stadsbestuur verantwoordelijk stellen voor de schade en het leed dat zij hierdoor aanricht.'

De bond wijst onder meer op het nabijgelegen dagcentrum voor autistische kinderen. 'De schoorstenen van de ketels bevinden zich op minder dan 50 meter afstand.' Ook zouden omwonenden met astma last kunnen krijgen.

288.000 euro subsidie

De actiegroep stelt dat er 288.000 euro subsidie door het Rijk is toegezegd voor het plaatsen van de houtgestookte energieopwekking. Dat zou voor de ontwikkelaar een reden zijn om niet te kijken naar duurzamere alternatieven.