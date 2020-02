'Mijn hart huilt', oldtimers beklad in parkeergarage

Een inwoonster van Nijmegen, die niet bij bij naam genoemd worden, schrok van de 'ondergekliederde beauties' in parkeergarage De Kazerne aan de Molenveldlaan. 'Mijn hart huilt', schrijft ze in haar bericht op Facebook.

'Met liefde verzorgd'

Ze deed de ontdekking toen ze in de buurt van De Kazerne wat ging drinken met een vriendin. 'Ik heb zelf een Range Rover Classic uit 1982. Als je dan die bekladde oldtimers ziet, doet dat wel wat met je. Het zijn stuk voor stuk nette auto's die er prachtig uitzien en met liefde zijn verzorgd. Ik weet hoeveel tijd en geld er ingestoken is.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Ingezonden foto's

Er lijkt volgens haar een boodschap te zijn achtergelaten door de onbekende dader of daders. Zo is er ook 'haal' en 'weg' op de oldtimers te lezen. 'Het is een van de weinige parkeergarages in de buurt die gratis is. Mensen komen van heinde en verre om hier hun oldtimers te parkeren. Misschien dat buurtbewoners daar niet blij mee zijn.'

'Stel je eens voor', reageert een ander op Facebook, 'er is een openbare parkeergarage in jouw buurt die langzaamaan verandert in een permanente stalling van allerhande klassiekers en er steeds minder ruimte overblijft voor hetgeen waarvoor een parkeergarage bedoeld is.'

Boze reacties

Het bericht van de Nijmeegse op Facebook roept verder vooral veel boze reacties op.

Waarmee de auto's zijn beklad, weet ze niet. Mogelijk gaat het om tomatenketchup. 'Het leek erop gekliederd. Ik dacht eerst dat het rode lippenstift was, dat kan veel schade geven.'