Veel vragen over huisvesting arbeidsmigranten in Zevenaar

Initiatiefnemers van een nog te bouwen arbeidsmigrantenpension in Zevenaar kregen maandag op een informatiebijeenkomst vooral veel vragen over beheer, toezicht en verkeersdrukte. Het pension moet komen in het voormalige pand van de Rabobank op de Mercurion en plek bieden aan zo'n 170 mensen.

Het pand op het bedrijventerrein in Zevenaar staat al een aantal jaren leeg. Volgens Rob Stekelenburg van de Huisvesting Arbeidsmigranten Group (HAG) een perfecte locatie om buitenlandse werknemers op te vangen. Het is de bedoeling dat werknemers maximaal een half jaar mogen verblijven in het pand op de Mercurion.

HAG, de initiatiefnemer voor de locatie heeft al in meerdere gemeenten in Nederland huisvesting voor arbeidsmigranten gerealiseerd. 'Het is overal hard nodig en hier in de Liemers helemaal', aldus Stekelenburg. Eind 2019 opende op hetzelfde bedrijventerrein ook al een huisvestingslocatie voor 64 arbeidsmigranten.

'Best positief'

Om duidelijkheid te geven over de plannen - nog voordat er een vergunning bij de gemeente wordt aangevraagd - heeft HAG een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de buurt. Ongeveer dertig belangstellenden kwamen maandagmiddag de eerste tekeningen bekijken. Ook konden ze vragen stellen.

De meeste geïnteresseerden zijn afkomstig van bedrijven uit de buurt, een enkeling woont in de omgeving. 'Veel reacties tot nu toe zijn best positief', laat Stekelenburg weten. 'Mensen zijn vooral geïnteresseerd in het beheer en het toezicht. Hoe dat geregeld is en waar ze terecht kunnen met eventuele klachten. Slechts een enkeling maakt zich nu al echt zorgen.'

Ploegendiensten

De directeur van de naastgelegen basisschool voor speciaal onderwijs De Schilderspoort is vooral benieuwd naar gevolgen voor het verkeer als ze de arbeidsmigranten als buren krijgt. 'Ze hebben toch vaak een auto en gaan daarmee naar hun werk. '

Een collega van Stekelenburg stelt haar gerust door uit te leggen dat de arbeidsmigranten veelal in ploegendiensten werken en daardoor op veel verschillende tijden vertrekken. 'En ik maak me ook nog geen zorgen, ik ben vooral benieuwd', laat ze nadrukkelijk weten.

Alle vragen van belangstellenden zullen meegenomen worden in de verdere uitwerking van de plannen. Als alles volgens verwachting verloopt zal het pension begin volgend jaar klaar zijn.

