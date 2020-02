Gevoelig onderwerp in Elburgse politiek niet besproken

De gemeenteraad spreekt maandagavond toch niet over de winkeltijdenverordening. Een voorstel van burgemeester Jan Nathan Rozendaal om het agendapunt door te schuiven, werd gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad. De aanpassingen zullen nu eerst uitgebreid in een commissievergadering besproken worden.

Het collegevoorstel tot aanpassing van de winkeltijdenverordening deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Door de nieuwe verordening zouden ook campingwinkels en museumwinkels in de toekomst op zondag gesloten moeten blijven, terwijl dat nu niet zo is. Bovendien zou de verordening er voor zorgen dat een ontheffingsmogelijkheid, waarmee winkels in de toekomst toch op zondag open zouden kunnen, geschrapt werd.

Burgemeester Rozendaal deed het voorstel om het agendapunt door te schuiven, omdat hij vond dat het onderwerp nog niet goed genoeg voorbereid kon zijn. 'Dit vraagt meer overleg', was zijn argument.

'Goede besluitvorming vraagt tijd. We moeten goed aan beeldvorming doen, voor we een oordeel vormen. Ik denk daarom dat het verstandig is om meer tijd te nemen, en alle informatie goed te bespreken met elkaar.' Volgens hem klopt de actuele berichtgeving niet altijd, waardoor een verkeerd beeld van het voorstel is ontstaan. 'We moeten dus terug naar de basis en dat beeld goed krijgen.'

De voltallige raad stemde in met het uitstellen van de bespreking. Het voorstel voor de wijziging van de winkeltijdenverordening zal nu eerst nogmaals besproken worden in een commissievergadering. Ondernemers, die overvallen waren door de snelheid waarmee dit voorstel door de raad dreigde te worden ingestemd, krijgen tijdens die commissievergadering ook de ruimte om hun mening te geven.

