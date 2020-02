Metamorfose oude Meisjesvakschool in Zutphen kan nog alle kanten op

Vijf Zutphense partijen willen dat het gemeentebestuur sloop voorkomt, omdat zij de kenmerkende gevel van de oude school willen behouden. Ze dienden daarom een motie in die maandagavond werd besproken tijdens een forumvergadering.

'Hoe bewaar je het beschermde stadsgezicht?'

De voormalige school vormt samen met andere gebouwen in het centrum een beschermd stadsgezicht, maar is geen gemeentelijk monument. Daarom mag de eigenaar het pand op basis van strikte voorwaarden eventueel slopen, besloot het college onlangs. Pieter van der Hammen (D66) vraagt zich af hoe het beschermde stadsgezicht dan in stand blijft, als de gevel van het pand gaat veranderen.

Volgens wethouder Annelies de Jonge kan dit wel degelijk. 'Het is heel lastig, maar het is volgens mij een hele mooie opgave voor een architect. Je kan zaken veranderen, als je maar recht doet aan dat stadsgezicht. En dat hebben we omschreven in de stedenbouwkundige randvoorwaarden.'

Voorwaarden

De Jonge refereert aan de voorwaarden die het college opstelde voor de projectontwikkelaar, die 32 appartementen en een parkeergarage aan het Vispoortplein wil realiseren. Zo moet bij sloop 70 procent van de materialen hergebruikt worden, mag het gebouw maar bestaan uit drie bouwlagen en moet er bij nieuwbouw worden verwezen naar de historie van de plek en de voormalige school.

De school in 1960. Foto: Erfgoedcentrum Zutphen

Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Cuypersgenootschap zijn fel tegen sloop van het gebouw uit 1921. Zij verzochten het college onlangs om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen en daarmee sloop uit te sluiten. Het gemeentebestuur wees hun voorstel af.

'Sloop betekent verlies van betekenisvol erfgoed'

Maandagavond maakten de organisaties nogmaals duidelijk welke waarde de oude school in hun ogen heeft. 'Door vele deskundigen is de historische waarde van dit pand aangetoond. De school is van hoge architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. Sloop betekent verlies van betekenisvol erfgoed.'

Paul Neeling van Zicht op Zutphen sprak de raadsleden ook toe: 'Zutphen is vanouds een onderwijskundig centrum geweest. Maar de oude HBS is net als de Landbouwschool en het Stedelijk Lyceum verdwenen. Ik vind dat we zorgvuldiger met dat soort bijzondere architectuur moeten omgaan. We gaan goed om met oude monumenten, maar juist jonge monumenten verdienen ook aandacht in Zutphen.'

Plannen

Het architectenbureau presenteerde maandagavond vier mogelijke scenario's voor de verbouwing van de voormalige Meisjesvakschool. Volgens architect Lars Courage is enkel en alleen werken met het huidige gebouw een grote opgave.

'De functie-indeling binnen is heel lastig. Om daar fatsoenlijke appartementen in te bouwen is een uitdaging.' Alleen als blijkt dat verbouw onmogelijk is, is de sloopkogel volgens wethouder de Jonge een optie. 'Het college heeft altijd het standpunt gehouden: geen sloop, tenzij.. We hebben niet voor niets voorwaarden opgesteld. En wij zullen een vergunning voor sloop niet verlenen als niet is voldaan aan een goede invulling van de voorwaarden', benadrukte de wethouder.

Begin april wordt duidelijk of een meerderheid van de raad de voorgevel van de oude school wil behouden.

