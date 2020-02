Boeren gaan woensdag weer op de trekker naar Den Haag

Of de actie weer tot een zelfde chaos op de weg zal leiden als tijdens de eerdere protesten in oktober vorig jaar, is niet te zeggen. Sommige boeren gaan bewust op een andere manier naar de Hofstad.

'Bij ons zijn er zeker wat bij die met de trein gaan. Die trekker moet niet iets worden waar de rest van Nederland met argwanende ogen naar gaat kijken. We staan volledig achter de actie, onze voorzitter gaat er spreken, maar het is ook belangrijk om de sympathie die er is te behouden', stelt Theo Vernooij, varkenshouder en voorzitter van de POV Gelderland.

De boeren die wel met hun landbouwvoertuig gaan, zullen eerder vertrekken dan bij de voorgaande protesten. 'We willen de spits een beetje ontzien', stelt Albert Markerink, regiobeheerder van de Farmers Defence Force. Toch lijkt het erop dat de colonnes wel over de snelweg zullen gaan.

Onderzoek meetgegevens RIVM

Dat er juist woensdag actie wordt gevoerd komt niet uit de lucht vallen. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het stikstofbeleid, en donderdagmiddag komt de agrarische sector (in opdracht van het Mesdagfonds) zelf met de resultaten van een onderzoek naar de meetgegevens van het RIVM.

Uit de rondgang blijkt dat de steun voor de acties onder agrariërs groot is. Wel is er verdeeldheid over de manier waarop er aandacht gevraagd wordt voor het probleem. Bart Kemp, initiator van het eerste grote boerenprotest in oktober, gaat niet naar Den Haag. 'Omdat ik ook allerlei afspraken heb, maar ook omdat ik achter het standpunt van Agractie sta.'

Die organisatie schrijft in een verklaring dat het mensen vrij staat om zich aan te sluiten bij de actie in Den Haag, maar ze waarschuwen tegelijkertijd dat incidenten de werkelijke boodschap kunnen overschaduwen.

'Laatste grote actie naar Den Haag'

Melkveehouder Mark Rood gaat wel mee. 'Wij zaten zelf eerst met het bedrijf in Barchem, maar daar zijn we uitgekocht en nu zitten we in Holten. Voor mij is er misschien niet zo veel aan de hand, maar ik wil mijn collega's wel steunen. Zeker de jeugd, het is onze toekomst.'

Rood denkt zelf dat dit het laatste grote protest is. 'Dan is het mooi geweest. Er blijven wel acties komen, maar ik denk dat het de laatste keer is dat we zo met z'n allen naar Den Haag gaan. Je wil ook niet alle sympathie bij de mensen verliezen natuurlijk.'

Volgens Albert Markerink is de animo groot, maar moeten we die niet zozeer zoeken in het aantal trekkers dat op pad gaat. 'Het zijn nu drukke tijden voor boeren. Niet iedereen kan zo maar weg van het bedrijf. De animo zit hem meer in het feit dat vrijwel alle organisaties dit protest steunen, dat we één geluid laten horen. En dan zien we woensdag wel met hoeveel trekkers we in Den Haag staan.'