Tiel staat stil bij bevrijding met historische voettocht

Tiel gaat 75 jaar vrijheid op 5 mei herdenken met een historische voettocht. Deze tocht geeft de gedwongen evacuatie uit in de winter van 1944/1945 weer en de latere terugkomst in de verwoeste stad.

Aan het initiatief vanuit de gemeente Tiel en ondernemersvereniging Hart van Tiel werken allerlei organisaties mee zoals De Elstars, Betuwe Toneel, cultuurcentrum Zinder, Ziekenhuis Rivierenland en het Regionaal Archief Rivierenland.

Met acteurs, figuranten, toeschouwers en allerlei attributen uit die tijd wordt uitgebeeld hoe het was om toen uit de stad te worden verdreven, om er pas in de zomer van 1945 weer terug te keren. Dit gebeurt met een voettocht vanaf Zinder, over de Ophemertsedijk. Bij het Inundatuiekanaal keert de groep om om weer terug te lopen en te eindigen op de Groenmarkt.

Geen volksfeest

In tegenstelling tot op veel andere plaatsen was op 5 mei 1945 dus geen groot volksfeest in Tiel. De Tielenaren vierden de bevrijding weg van huis. Ze wisten vaak niet hoe het met hun familie, vrienden en buren ging en of hun huis er nog stond.

'De voettocht moet een eerbetoon worden aan deze mensen die verjaagd werden uit hun stad', zegt Ingrid Oostendorp die met haar man Huub aan de basis stond van het initiatief. 'Daarnaast is het een herinnering met name voor de jongeren, om te blijven beseffen hoe het was. Ook de terugkomst in de verwoeste stad was verschrikkelijk. Veel mensen zijn in de periode nog overleden.'

Voor de tocht is de organisatie nog opzoek naar meer figuranten met bijpassende kleding en attributen zoals koffers, handkarren, oude fietsen of andere voertuigen uit die tijd. Er wordt ook een expositie ingericht en op het Paardenwater wordt een veldhospitaal van het Rode Kruis nagebouwd.

'We wilden het aanvankelijk klein houden', zegt Oostendorp. 'Maar er is enorm veel animo. Allerlei mensen en organisaties sluiten zich aan met goede plannen. Het wordt heel memorabel.'