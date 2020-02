Nu al actie tegen eikenprocessierups: 'We hebben zo'n zachte winter'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Het is belangrijk dat we zo vroeg zijn, want we hebben een ontzettende zachte winter gehad tot nu toe', zegt wethouder Oscar van Leeuwen. 'Die mezen moeten zo snel mogelijk aan de slag kunnen.'



De gemeente heeft de Nestkasten Werkgroep Liemers de opdracht gegeven 200 mezenkasten op te hangen. 'Daar zijn we nog wel even druk mee', zegt Jan Beerntsen van de werkgroep. 'Naast Didam gaan we ook nog naar 's-Heerenberg en de kleine kernen van Montferland. Daarnaast geeft de gemeente nog eens 400 nestkasten uit aan inwoners die ze zelf kunnen ophangen.'

Kosten explosief gestegen

De bestrijding van de jeukrups kost gemeenten in Gelderland handen vol geld. Alleen al in Montferland zijn de kosten de afgelopen jaren vijf jaar explosief gestegen. Van 7500 euro tot meer dan een ton is de verwachting voor 2020. 'Die kosten nemen gigantisch toe, maar we moeten wat doen. De overlast wordt anders ook aanzienlijk groter', aldus Van Leeuwen.



Naast nestkasten wordt de eikenprocessierups in Montferland bestreden met duurzame bestrijdingsmiddelen. 'Zo hopen we dat er een ecologisch evenwicht komt, zodat de kosten uiteindelijk weer mee gaan vallen', zegt Van Leeuwen.

Geld moet ergens vandaan komen

Montferland moet noodgedwongen budget halen uit het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen in de gemeente. Daardoor kan er minder inzet worden gepleegd op de kwaliteit van de beplanting. Dat betekent dat verouderde beplanting niet vervangen kan worden. 'Voor dit jaar hebben we de kosten kunnen dekken uit het reguliere onderhoud voor groen, maar voor volgend jaar moet de gemeenteraad daar nog een besluit over nemen', aldus Van Leeuwen.



Een aantal gemeenten in Gelderland hebben al mezenkasten hangen om de eikenprocessierups te bestrijden. In onder meer Elburg, Nijkerk, Aalten en Doetinchem worden binnenkort nestkasten aan inwoners uitgedeeld.