Deze carnavalshit gaat nu al door het dak

De clip van Jean Knipping en Roderik van Kerkhof is inmiddels al bijna 250 duizend keer bekeken op de website van Omroep Gelderland. En heeft het ongebruikelijk hoge aantal van vijfduizend comments opgeleverd op Facebook.

'Mijn neef vertelde dat hij na de Zomerfeesten was uitgestapt uit de bus in Druten. Hij had teveel gedronken en dat eindigde in de struiken', zo verklaart Van Kerkhof de titel. 'En iedereen blijkt wel iemand te kennen die in de struiken is gedoken.'

En zo kunnen ook alle tags op Facebook worden verklaard. 'Ja, met name ook Achterhoekers. Struken duken en brommers kieken', lacht Jean Knipping. 'Ja, geweldig. Wij zijn twee mannen die vet over de vijftig zijn, dit is echt leuk.'

Goede doel

Maar Duo Abe dient vooral een goed doel, benadrukt Van Kerkhof. 'Wij doen dit voor de Stichting voor Autisme en Muziek. Daar zamelen wij geld voor in. De opbrengsten gaan allemaal daarheen. Het is niet voor ons, de kosten nemen wij voor eigen rekening. We zijn begonnen op De Kom, een school voor speciaal onderwijs in Druten. De kinderen krijgen daar muziektherapie.'

'Een oud-betaaldvoetballer is daar leerkracht: Frans Paymans, die schopte vroeger op alles wat bewoog. Maar is hij heel lief voor die kinderen. Hij moet van ons dan ook Duo Abe opzetten', vertelt Knipping.

Gouden Struik

Duo Abe stond vorig jaar al voor zevenduizend mensen op het Mega Piraten Festijn in Nijmegen. En presentator Eric van den Berg reikte voor het succes van Struiken Duiken de Gouden Struik uit aan de twee zangers.

Bekijk de beelden van de uitreiking van de Gouden Struik: