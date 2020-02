Opluchting bij zorgcentrum in Warnsveld, dwangsom is van tafel

Zorg-wooncentrum Den Bouw in Warnsveld hoeft de dwangsom die hen boven het hoofd hing niet te betalen. De medicatieveiligheid, die eerder dit jaar als ondermaats was beoordeeld, is volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weer op orde.

'We zijn opgelucht. We hebben natuurlijk hard gewerkt aan veranderingen en gelukkig is dit bevestigd door de inspectie', vertelt bestuurder Alien Maalderink.

Dwangsom van 2500 euro dreigde

De inspectie concludeerde eind vorig jaar dat het zorg-wooncentrum met een kleine zestig kamers ernstig tekort schoot op het gebied van veilig en verantwoord omgaan met medicatie. Na een waarschuwing kon de stichting in januari nog niet voldoen aan alle eisen. Als de stichting dit niet binnen zes weken zou verbeteren dreigde een dwangsom van 2500 euro.

Om de situatie opnieuw te beoordelen kreeg het woon-zorgcentrum onlangs wederom de inspectie over de vloer. 'Dat is altijd spannend, maar we hadden het gevoel dat we op de goede weg waren en dat werd beaamd', licht Maalderink toe. Volgens de inspectie heeft de stichting laten zien dat alle medicatie nu veilig en verantwoord wordt bewaard en aangereikt wordt aan de cliënten.

'Intense en leerzame periode'

Volgens de bestuurder is het personeel ook heel blij met het nieuws. 'We hebben de afgelopen periode als intens en leerzaam ervaren. Het is goed dat er kritisch gekeken wordt en je leert er van alles van, zo is het leven', blikt Maalderink terug op de afgelopen maanden. Volgens de bestuurder is door het rapport van de inspectie de samenwerking tussen Den Bouw, huisartsen en de apotheek alleen maar beter geworden.

Volgens de bestuurder zitten er de komende tijd meer veranderingen aan te komen in het woon-zorgcentrum. 'Je kijkt altijd naar dingen die verbeterd kunnen worden, dus daar zijn we constant mee bezig.' Op de medicatieveiligheid blijft men de komende tijd scherp toezien. 'In principe werken we nu volgens de veilige methoden, het is zaak om dat te blijven doen. Iedereen heeft daar z'n verantwoordelijkheid in.'

Zie ook: Inspectie tikt woonzorgcentrum in Warnsveld op de vingers