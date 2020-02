V1 herdenking in Nijmegen

Op 18 februari 1945 valt 's ochtends om 5.28 uur in Nijmegen het ongeluk uit de hemel. Een V1, een zogenoemde vliegende bom, komt neer in het Waterkwartier. In één klap wordt de hele hoek Waterstraat en Biezenstraat weggevaagd. Vier mensen overleven het niet en er vallen veel gewonden. Dinsdag is het 75 jaar geleden en herdenken nabestaanden en getuigen de bominslag die in hun geheugen gegrift staat.

De zussen Thea en Toos van Leyen waren 8 en 10 jaar oud. Ze waren nog kinderen, maar herinneren zich het nog goed. Elke eerste maandag van de maand als het luchtalarm afgaat, schrikken ze - 75 jaar later - nog altijd en zijn ze in gedachten terug op de Rijnstraat 12 waar ze woonden.

Waarom de bom viel, is nog altijd niet duidelijk. Was het een 'afzwaaier' en was de Duitse bom - Vergeltungswaffen 1 - eigenlijk bedoeld voor Antwerpen? De zussen vermoedden dat het misschien iets te maken had met de Britse soldaten die in de wijk ingekwartierd waren. De twee soldaten die bij hen in een gevorderd slaapkamertje in huis. Na de bom hielpen ze de boel op te ruimen. Maar het huis was onbewoonbaar geworden en de familie werd geëvacueerd.

Dinsdag om 10.00 u wordt er bij de plaquette in de tuin van Klooster 'De Bron'stilgestaan bij de slachtoffers van het bombardement. Met 2 minuten stilte en aansluitend een bloemlegging.