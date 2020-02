Veel bedrijven zonder natuurvergunning, maar is dat erg?

Bijvoorbeeld bij steenfabriek Rijswaard. Daar hebben ze een adviesbureau ingeschakeld. Minutieus wordt nu uitgezocht of er nu een natuurvergunning nodig is. 'Dat was nooit zo, want het bedrijf ligt vrij gunstig. Maar inmiddels zijn die ondergrenzen verlegd. Dat kan betekenen dat we nu alsnog een vergunning nodig hebben', vertelt Frank Wulterkens van adviesbureau LPB Sight.

Een natuurvergunning is nodig als een bedrijf veel depositie heeft op een natuurgebied, zoals de Veluwe. In de natuurvergunning staat dan hoeveel stikstof er mag worden uitgestoten op een gebied. Die constructie noemt Gelders gedeputeerde Peter Drenth een loop in de wet. 'Alle andere milieuvergunningen zitten in één omgevingsvergunning, maar de natuurvergunning zit daar voor een mij mysterieuze reden niet in.'

Illegaal?

Volgens Ralph Frins van de Nijmeegse Radboud Universiteit zijn bedrijven in beginsel illegaal bezig zonder natuurvergunning (of omgevingsvergunning met natuurtoestemming) als ze stikstof uitstoten op een natuurgebied.

'Er is één uitzondering: als het bedrijf al bestond op het moment dat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (de aanwijzing van de Natura2000-gebieden, red.) van toepassing werden op het betreffende gebied en er sindsdien niets is veranderd. Dan is een natuurvergunning niet vereist', legt hij uit.

De aparte regelgeving en de uitzondering maken het voor bedrijven ingewikkeld. 'Het is niet goed dat bedrijven zonder natuurvergunning zitten, maar het is volstrekt logisch dat dat zo is gekomen', zegt Drenth.

Steenfabriek Rijswaard zat er al, voordat de natuurgebieden werden aangewezen als Natura2000-gebieden. Als er niet meer wordt uitgestoten dan toen blijft de situatie hetzelfde.

'Dat betekent dat we nu in de jaarverslagen van de jaren 90 moeten gaan zoeken. Het is eigenlijk een mission impossible', zegt Wulterkens. Het bedrijf zit in een relatief gunstige streek zonder veel toegewezen natuurgebieden. 'En stikstof was eigenlijk geen item.'

88 bedrijven zonder vergunning

En zo zijn er veel bedrijven zonder natuurvergunning, waarvan 88 bedrijven die onder toezicht staan van de provincie. Volgens deskundigen kan het jaren duren voordat alles op orde is. 'Stikstof was niet echt een prioriteit', zegt gedeputeerde Peter Drenth. Of en hoeveel stikstof die bedrijven zonder vergunning uitstoten, is niet duidelijk.

De complexiteit wordt duidelijk bij twee bedrijven. Volgens de provincie hebben zij geen natuurvergunning, die bedrijven zeggen zelf van wel. En het wordt nog complexer als je bedenkt dat er in de industrie sprake is van een drempelwaarde van 10.000 kilo stikstof. Bedrijven die daaronder zitten, hoeven niet te registreren.

Volgens Drenth wordt er ook bij de provincie keihard gewerkt om alle vergunningen op orde te krijgen. 'In heel Nederland hebben we een tekort aan vergunningsverleners. Geld heb ik voldoende, maar ik moet de mensen wel hebben. Daarom moeten we niet in paniek raken met elkaar en rustig de tijd nemen om dit op orde te maken.'

De provincie heeft alle bedrijven zes maanden de tijd gegeven om te bekijken of er vergunningen nodig zijn.

