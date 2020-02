Omroep Gelderland treedt in het spoor van de bevrijders

Van 30 maart tot en met 17 april bezoeken we iedere werkdag met onze karavaan met historische voertuigen een plaats die 75 jaar geleden op die dag werd bevrijd. Elke dag zijn we van 8.00 uur 's ochtends tot 19.00 uur ’s avonds in de plaats aanwezig. Zowel op tv en radio als ook via onze social media kanalen en onze website gelderland.75jaarvrijheid.nl kun je ons volgen.

Terug naar toen

We gaan terug naar de dag van de bevrijding. We besteden aandacht aan de verhalen van mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt, die duidelijk maken hoe bevrijding voelde na vijf jaar bezetting. Hoe smaakte bijvoorbeeld die eerste boterham met echte boter? Maar er zijn ook stille getuigen.

In elke uitzending vertellen Jean Kreunen en René Broere het verhaal bij een bijzonder voorwerp. Ook zijn er portretten van soldaten die het leven lieten voor onze vrijheid. We laten muziek horen die je meeneemt naar de tijd van toen en besteden aandacht aan voedsel zoals het in de oorlog op tafel kwam.

Feestvierende Harderwijkers en hun bevrijders - Streekarchivariaat Noord-West Veluwe

In elke uitzending is ruim aandacht voor alle plaatselijke initiatieven waarmee 75 jaar vrijheid wordt gevierd. Zoals een openluchtspel, de rockopera Freyheyt en een bevrijdingsbal. 75 jaar vrijheid is ook het moment waarop we de fakkel van herdenken en vieren overdragen aan een nieuwe generatie. We hebben leerlingen van basisscholen in de plaatsen gevraagd wat oorlog en vrijheid voor hen betekenen. Hun antwoord komt in de vorm van tekeningen, gedichten, als musical en als rap.

75 jaar vrijheid

In het spoor van de bevrijders is een initiatief van 75 Jaar Vrijheid van Omroep Gelderland. Het platform waar alle Gelderlanders hun verhalen en herinneringen over de Tweede Wereldoorlog kunnen delen.

De serie '75 jaar vrijheid: In het spoor van de Bevrijders' is vanaf 30 maart iedere werkdag om 08.00 uur en om 18.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. Wil jij erbij zijn? Kijk dan op gelderland.75jaarvrijheid.nl/route wanneer de karavaan door jouw plaats trekt.