Kat Sammy weer thuis na bijzonder avontuur

'Ja, echt heel bizar dat Sammy in Veenendaal terecht is gekomen', zegt eigenares Leonie Westerbeek. 'De mensen van de dierenambulance denken dat hij onder de motorkap van een auto terecht is gekomen. En zodoende de trip naar Veenendaal heeft gemaakt.'

Sammy voelt zich alweer thuis. 'Ja, hij heeft een paar kleine wondjes op zijn pootjes en zijn buikje. Maar afgezien daarvan is hij gezond. Hij is wel heel tam. Zo timide kennen we hem niet. Hij moet toch een beetje herstellen van de verwondingen en van de schrik.'

Sammy is één jaar en sinds de zomer bij het gezin. Hij is behoorlijk avontuurlijk, maar lijkt blij te zijn dat hij weer thuis is. 'Hij vindt alles best en geniet weer volop van de aandacht. Ook van onze twee dochters, die zijn superblij. Maar de komende twee weken blijft hij even binnen.'