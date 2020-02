Rommelig plein in Ede wordt aangepakt: 'Nu geen visitekaartje'

Parkeerplaats het Kuiperplein in Ede wordt de komende tijd grondig aangepakt. Het is straks 'geen grauwe plek meer', belooft de gemeente. Vandaag starten de werkzaamheden, waardoor er tijdelijk minder parkeerruimte is.

In juni moet het nieuwe plein klaar zijn zodat de 85e editie van de Heideweek, de lokale feestweek in augustus, er gewoon gehouden kan worden.

Parkeren

Voor centrumbezoekers is het even opletten. Door de werkzaamheden zijn er minder parkeerplekken beschikbaar op het Kuiperplein. De aannemer werkt in fases en sluit steeds een deel van het plein af.

Mensen die normaal op het Kuiperplein parkeren zullen misschien ergens anders een autoplek moeten vinden. De gemeente Ede verwacht echter niet dat dit tot grote problemen gaat leiden. 'Er zijn voldoende andere parkeerplekken bij het centrum.'

Elektrische auto's

Het oude Kuiperplein krijgt een behoorlijke update. Zo komen er twaalf parkeerplekken voor elektrische auto's, er komt meer ruimte voor fietsende centrumgangers: een fietsparkeerplaats met 120 fiets-parkeerplekken, en asfalt maakt plaats voor klinkers.

Het geheel wordt voorzien van bomen, planten en struiken. Zo'n 15 procent van het plein is straks groen. De herinrichting van het plein is een van de projecten om het centrum van Ede te verlevendigen en te vergroenen. Eerder zijn de winkelstraten en horecapleinen in het centrum al vernieuwd.

Samen

Het nieuwe Kuiperplein is samen met ondernemers, omwonenden en de gemeente uitgedacht. 'Het vergroenen van het plein en het behouden van parkeerplaatsen waren voor zowel de bewoners als ondernemers van groot belang', zegt wethouder Willemien Vreugdenhil.

Het Kuiperplein is volgens haar een belangrijke entree van Ede. 'Veel mensen die het centrum bezoeken, parkeren hier. Het is het eerste dat ze van het centrum zien en dat is nu niet bepaald een visitekaartje. Als het Kuiperplein straks groener is en minder rommelig, zeggen we daarmee: welkom in Ede.'

