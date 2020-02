Vitesse-trainer Sturing: 'Als we hadden verloren, was het woord ‘crisis’ weer gevallen'

‘Een mooie wedstrijd met veel doelpunten en we hebben ook redelijk gevoetbald’, vat aanvoerder Bryan Linssen samen. ‘We hadden de overwinning echt nodig’, zegt hij. 'Verliezen was vandaag geen optie.'

Kijk hier naar de reactie van Linssen en Sturing (tekst gaat verder onder video):

Ook trainer Edward Sturing heeft een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd. Vitesse wist de laatste drie competitiewedstrijden niet te winnen en werd woensdag ook nog eens uitgeschakeld in de beker. ‘Ik ben niet opgelucht, want het is niet zo dat ik in de rats zat. Maar je wint natuurlijk graag.’ Vooral de wedstrijd in Groningen zat de trainer niet lekker. ‘Dat was een grote tegenvaller. Daar zat het in de instelling om met elkaar iets te bereiken.’

Met de meer ervaren rechtsback Dasa op de plek van Lelieveld begon Vitesse furieus. Na iets meer dan een kwartier stond het al 2-0 voor de thuisploeg. ‘Ik ben het meest tevreden over de teamprestatie, hoe de spelers hebben geknokt.’

Vitesse-spits Tim Matavz maakte de 2-0. Foto: Will Kuijpers

Maar de ploeg is ook wisselvallig. ‘In het begin zie je hoeveel kwaliteit er in het team zit en hoe goed we kunnen voetballen. Maar als je ziet hoe het in de laatste 15 minuten voor rust terugvalt: het is heel broos.’

'Je voelt het aankomen'

‘We waren ontzettend goed, vooral in het eerste halfuur’, zag ook Linssen. ‘We kregen kansen op de 3-0 en uiteindelijk gaat een klutsbal er via hoofd en schouder erin. Dan voel je het al aankomen, dat is zuur.’

Vitesse liep achteruit en kwam daardoor in de problemen. Bovendien stond Tannane volgens Sturing te hoog, waardoor de tweede ballen voor Heerenveen waren. ‘Dat was niet de afspraak. In de rust heb ik tegen Tannane gezegd: je moet gewoon op hun verdedigende middenvelder spelen en van daaruit je acties maken.’

Na rust liep Vitesse eenvoudig uit naar 4-2, waardoor de Arnhemmers de play-offs al bijna binnen hebben. Sturing weigert al omhoog te kijken, naar de plekken die directe plaatsing voor Europees voetbal betekenen. ‘Nee, zo ver kijk ik niet. We moeten niet na één overwinning zeggen dat we de wereld gaan bestormen, want zo is het ook weer niet. Als we hier hadden verloren, hadden we er heel anders gestaan en was het woord crisis waarschijnlijk weer gevallen.’

Bryan Linssen vertolkte weer een voortrekkersrol. Foto: Will Kuijpers

Ook Linssen is vooral blij dat er een kloof met de achtervolgers is geslagen. ‘Laten we eerst maar weglopen bij de plekken onder ons, daarna zien we wel hoe ver we kunnen komen. We moeten dit wel iedere week brengen en dat doen we niet.’

Gedeeld topscorer

Linssen is dankzij zijn twee doelpunten gedeeld topscorer in de eredivisie. ‘Natuurlijk is dat lekker, maar belangrijker dat ik team kon helpen met twee doelpunten en een assist', aldus de aanvoerder.